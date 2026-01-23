23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Zona Este

Una niña murió ahogada en una pileta en Rivadavia

La joven víctima tenía tres años y falleció en una pileta de lona en su hogar. El hecho está bajo investigación. Los detalles.

Una niña murió ahogada en una pileta en Rivadavia

Una niña murió ahogada en una pileta en Rivadavia

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Una niña de tres años murió este viernes por la tarde tras ahogarse en una pileta ubicada en una vivienda del barrio Lomas del Mirador, en el distrito El Mirador, departamento de Rivadavia. El trágico hecho está siendo investigado por las autoridades.

Según informó la Policía de Mendoza, el hecho ocurrió alrededor de las 16:22, cuando la menor, identificada con las iniciales S. M. I., se encontraba en el patio del domicilio.

Lee además
Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios.
Escenario electoral

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios
El Tribunal de Cuentas multó a Rivadavia por irregularidades administrativas.
Los motivos

El Tribunal de Cuentas multó a la municipalidad de Rivadavia por irregularidades administrativas

Una niña falleció ahogada en Rivadavia

Por causas que son materia de investigación, fue hallada sumergida en una pileta de lona sin signos vitales, lo que motivó el llamado inmediato a los servicios de emergencia.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Carlos Saporiti, donde el personal médico constató su ingreso sin vida. En el caso interviene la Oficina Fiscal de Rivadavia, que trabaja para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia de Brasil imputó por injuria racial a la abogada argentina detenida en Río

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio

Un turista brasileño fue rescatado en helicóptero en alta montaña

España cierra la causa contra Julio Iglesias por agresiones sexuales y trata

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Hacía "willy" con la moto, cayó a una acequia y murió en Guaymallén

Un camión municipal de Tupungato se quedó sin frenos y chocó contra el paredón de un club

Accidente fatal en Godoy Cruz: qué dicen los vecinos sobre el tránsito y cómo recuerdan a la víctima

LO QUE SE LEE AHORA
El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Las Más Leídas

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes.
El clima

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Para tener en cuenta

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio
En la tarde

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio