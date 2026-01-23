Una niña murió ahogada en una pileta en Rivadavia Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Policiales







Una niña de tres años murió este viernes por la tarde tras ahogarse en una pileta ubicada en una vivienda del barrio Lomas del Mirador, en el distrito El Mirador, departamento de Rivadavia. El trágico hecho está siendo investigado por las autoridades.

Según informó la Policía de Mendoza, el hecho ocurrió alrededor de las 16:22, cuando la menor, identificada con las iniciales S. M. I., se encontraba en el patio del domicilio.

Una niña falleció ahogada en Rivadavia Por causas que son materia de investigación, fue hallada sumergida en una pileta de lona sin signos vitales, lo que motivó el llamado inmediato a los servicios de emergencia.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Carlos Saporiti, donde el personal médico constató su ingreso sin vida. En el caso interviene la Oficina Fiscal de Rivadavia, que trabaja para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.