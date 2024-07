La Policía Rural trabaja, por mes, en 3 casos de rescate de animales en toda la provincia

¿Realmente ven fantasmas? Mascota: lo que los gatos pueden ver y los seres humanos no

Para el comisario, mucha gente desconoce las tareas que llevan a cabo los efectivos de la policía rural por, precisamente, no trabajar en zonas urbanizadas. Pero, en diálogo con este medio, reafirmó que existen y su labor es fundamental para la conservación de nuestras especies autóctonas.

En los últimos días, un hecho insólito -y viral- alarmó a los mendocinos. Luego de que un puma ingresara a un barrio privado de Las Heras , surgió la inquietud de cómo actuar ante estos atípicos -pero no imposibles- escenarios y a quién se debe notificar el hecho para evitar incidentes .

Según informó Amaya, lo principal es alertar al 911. “En el caso específico de los animales silvestres, como ocurrió en estos días con el puma, por lo general ingresa una llamada al 911 y ellos son los que nos piden colaboración para que trabajemos sobre el hecho”, contó, pero apuntó que la Policía Rural es quien está específicamente preparada para este tipo de situaciones.

“Sabemos cómo administrar los recursos que tenemos para poder afrontar estos casos porque a veces tenés animales mansos y autóctonos, pero hemos tenido casos de animales salvajes o que no pertenecen a la provincia, como el oso hormiguero en la zona Este. Obviamente, estos son ejemplares que entran de contrabando, entonces nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder abordar estas situaciones", explicó.

oso melero rescatado 03.jpeg Por mes, la Policía Rural trabaja en hasta 3 casos de rescate de animales en toda la provincia

De acuerdo con el uniformado, por mes intervienen en, al menos, tres casos de animales salvajes en zonas urbanas de Mendoza. "No son muchos los casos en invierno, pero hemos tenido diversas situaciones en la Zona Sur y en el Gran Mendoza. En Valle de Uco suele haber menos casos", sumó.

Los distintos y variados escenarios en los que actúa la Policía Rural

El escenario inmediato en el que se piensa que tienen injerencia los uniformados es en la recuperación de animales de contrabando o, en situaciones similares a la del famoso puma. Sin embargo, sus tareas son más amplias y diversas.

"Hay animales que están heridos y tienen un abordaje distinto a un animal que está acorralado y hay que atraparlo. Nos ha pasado con felinos, con zorros cuando el clima está muy frio, con aves, lagartos o culebras", comenzó Amaya.

Dependiendo de cada caso, la Rural hace abordajes específicos. "Los policías nuevos, a medida que van incorporándose, van haciendo cursos y especializándose en la materia. Esto los hace idóneos para trabajar en todo tipo de inconvenientes".

No obstante, el uniformado aclaró que no siempre se logra recuperar a los animales. “En el caso de los salvajes, como pasó con el puma -donde la fuerza no alcanzó a intervenir-, a veces la misma gente los ahuyenta y el animal, por su instinto de autoprotección, vuelve a su zona de hábitat. Por lo general, aparecen en urbanizaciones por alimento, es muy raro que se mezclen con la gente”, explicó.

En los casos en que se logra recuperar y atrapar a los animales, la policía articula con distintas instituciones, ya sea de índole gubernamental u ONGs para la recepción de los ejemplares. "Cuando son animales que han nacido o que han estado mucho tiempo en cautiverio, hay que volverlos a insertar y ese es un trabajo más específico de estas instituciones", destacó Amaya.

Asimismo, precisó que también suele llegarles información sobre casos de aves encerradas y que, a veces, pertenecen a especies protegidas. “Esos sí son más casos y se debe actuar de forma distinta a, por ejemplo, lo que pasó con el puma. Lo que suele pasar también, en la periferia de la zona urbana, es gente que llama porque encontró una víbora en los tachos de basura. Esa serpiente está ahí no porque el hombre la llevó a ese lugar sino porque, por alguna razón, llegó allí", siguió.

Luego, Amaya recordó un particular episodio que tuvo lugar a principios de año: "Se dio el caso de un zorro frente al parque de la Casa de Gobierno, se había metido en una casa. Imaginate un zorro en pleno centro, ¡estaba asustadísimo! Después se escapó de ahí y, si mal no recuerdo, fue capturado en la zona de Godoy Cruz. Tras un llamado telefónico, llegó nuestro personal allí y lo capturamos".

Caza furtiva y contrabando de animales: las prácticas bajo la mira de la Policía Rural

Las aves y los ofidios son los animales con los que más trabajan, más aún en estaciones estivales, donde el calor los lleva a movilizarse, pero el Comisario Amaya destacó que otra de las problemáticas en las que también tienen incumbencia es en el “daño que hacen a la fauna los cazadores furtivos” y todas aquellas personas que se dedican a cazar.

En estos casos, puntualizó que algunas especies más afectadas son los quirquinchos y guanacos y se ejecuta otro tipo de tareas, ya que la práctica está legislada y, según Amaya, “tiene espina, por así decirlo, quien practica ese tipo de actividades”.

En este marco, Amaya destacó que si bien hay especies que se encuentran protegidas y no se pueden cazar para el consumo, hay quienes atentan contra ellas para comercializarlas. “Hay un ave que se llama Siete Cuchillos, la más común, y está protegida pero la gente la captura para venderla. Entonces se persigue a quienes se llevan animales para comercializarlos”, contó.

Además del trabajo rural, los uniformados realizan diversos operativos de control. "En cuanto a los puestos fronterizos, sobre todo lo que ingresa a la provincia, hacemos controles periódicos para evitar, primero el paso de animales no autóctonos o cualquier tipo de animal que esté protegido”, explicó.

"También se controla el ganado que ingresa. Que tenga a documentación correspondiente, que venga con las marcas y señales que correspondan y que no sean producto de un delito", añadió, y siguió: "Durante el tránsito dentro del territorio provincial se controla esa documentación porque tenemos varios hechos en el centro, tanto de vacunos como equinos".

"Hay gente que los tiene que mover de una u otra manera y a veces los encontramos con vida, otras veces faenados y a veces solo los restos", completó.

Tala de árboles y prevención de robo de cables: cómo actúa la policía en estos casos

En este sentido, Amaya acotó que también trabajan para combatir la tala de árboles y en casos en que los animales sueltos en la ruta pueden ocasionar accidentes. "Nuestro trabajo justamente es prevenir estos sucesos”, indicó.

Sobre cómo actúan en estos casos, el uniformado precisó que cuando son requeridos por vecinos o conductores que advierten una situación de esta índole, se trasladan al lugar efectivos capacitados con las herramientas para enlazar el animal y controlarlo.

“Son animales que pesan entre 400 o 500 kilos y hay que controlarlos, hay que tener las herramientas. Una vez que se tiene el animal controlado, conforme a las directivas del director de Ganadería -autoridad competente en estos casos- se restituye el ejemplar al propietario si tuviese", detalló.

Por otro lado, si es un animal errante que no está marcado, la fuerza lo secuestra y, bajo la órbita de la Dirección de Ganadería, proceden a su traslado a un corral municipal habilitado para esta situación.

Otra novedad, es que los agentes de la Policía Rural también intervienen en la prevención de delitos de sustracción de cables. Esta problemática, muy presente en los departamentos mendocinos, afecta a los uniformados que deben organizar, diagramar y programar patrullajes, así como los días y horarios en que se deben llevar a cabo las prevenciones.

“Debemos patrullar para evitar que ocurra el delito y, a la vez, controlar a toda esa gente que, por ejemplo, vemos circular a las cuatro de la mañana en una zona rural en una camioneta y no vive por la zona”, detalló.

Qué debo hacer si encuentro una víbora en casa: las recomendaciones de la Policía Rural

En cuanto a la llegada de su labor a la sociedad, Amaya reveló a este medio que cada 10 o 15 días visitan diferentes instituciones educativas de la provincia, por lo general del nivel primario, para explicar sobre la protección del medio ambiente.

"Primero buscamos que nos conozcan y que nos tengan confianza; luego les contamos en qué consiste este trabajo y que ellos pueden ser actores partícipes necesarios en esa protección del medio ambiente. Esto incluye no cazar o enterrar un animal por placer o por gusto y cuidar tanto la flora como la fauna", continuó.

policía rural.png La policía rural de Mendoza rescató a dos animales silvestres en estado crítico

Asimismo, Amaya puntualizó que también hacen hincapié sobre las recomendaciones de no manipular a animales salvajes: "Sobre todo los ofidios, alacranes o arácnidos. Hay algunas especies que son tóxicas, por lo que advertimos que no jueguen con ellos, que no los tengan como mascota, entre otros.

Por otro lado, cuando la Policía Rural se apersona en algún lugar tras el alerta de los vecinos al 911, buscan crear una zona segura para resguardar a los presentes y al ejemplar. "Lo primero que hacemos es pedirles que se alejen, que no los molesten".

"El objetivo es evitar que el propio vecino intente capturarlo, porque puede salir lastimado o lastimar al animal. La idea es que no pase ninguna de las dos cosas", completó.

La Policía Rural de Mendoza en números:

El Comisario General Amaya informó a SITIO ANDINO que la Policía Rural cuenta con casi 190 efectivos distribuidos en toda la provincia, que desarrollan sus funciones en cuatro delegaciones.

En la delegación centro se abarca a todo el Gran Mendoza, donde hay un mayor porcentaje de efectivos concentrados. Luego está la delegación de Zona Este, la delegación de Valle de Uco y, por último, la de Zona Sur que opera en los tres departamentos de esa región.