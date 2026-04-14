Cruce internacional: Giorgia Meloni repudió las críticas de Trump contra el Papa León XIV

Tensión entre Europa y EE.UU.: Meloni rechazó los dichos de Trump contra el Papa.

Un nuevo conflicto internacional se desató luego de que Donald Trump cuestionara públicamente al papa León XIV , lo que motivó una dura respuesta de Giorgia Meloni . La dirigente italiana calificó los dichos como “inaceptables” y respaldó al pontífice por “condenar cualquier forma de guerra”.

La mandataria italiana se sumó así a una respuesta prácticamente unánime dentro de la dirigencia política de Italia, que rechazó con dureza los cuestionamientos lanzados por Trump contra el Sumo Pontífice , a quien acusó públicamente de ser “ débil con el crimen ” y “ terrible en política exterior ”.

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En un primer momento, Meloni evitó pronunciarse directamente sobre los dichos del mandatario estadounidense y se pronunció en los márgenes del hecho, expresando su deseo de que el papa “brinde apoyo y consuelo a las comunidades cristianas que encontrará durante su viaje” a África.

"Es justo y normal que (el papa León XIV) invoque la paz y condene cualquier forma de guerra”, expresó la italiana Giorgia Meloni.

Horas más tarde, fue más precisa: “Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre ”. En este sentido, precisó que “ es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra ”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el Papa León XIV?

El conflicto se originó luego de que Trump publicara un mensaje en su red social Truth Social, en el que criticó duramente a León XIV tras sus mensajes a favor de la paz en Medio Oriente y su postura contraria a la intervención militar en conflictos internacionales, como los vinculados con Irán y Venezuela.

“No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, escribió el mandatario, justificando además las acciones militares estadounidenses al afirmar que está haciendo “exactamente aquello para lo que fui elegido”.

Incluso, el líder estadounidense expresó su malestar por no recibir respaldo del Papa y cuestionó su postura al afirmar que debería “estar agradecido” por haber sido elegido siendo estadounidense.

posteo de donald trump contra el papa león xiv El posteo de Donald Trump en su red social, Truth Social. Foto: Gentileza LN+

La respuesta del Papa León XIV llegó desde Argelia, donde inició una gira por África. El Pontífice buscó bajar el tono del conflicto, aunque mantuvo su postura basada en el mensaje religioso. “Las cosas que digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie”, afirmó, y agregó: “El mensaje del Evangelio es muy claro: ‘bienaventurados los que construyen la paz’”. Además, remarcó que la Iglesia no actúa con criterios políticos y sostuvo que continuará promoviendo el diálogo, la reconciliación y la paz.

El episodio también generó repercusiones en los medios italianos. El diario Corriere della Sera advirtió que “golpear a la comunidad católica, particularmente en Italia, abre un nuevo foso entre nuestro país y la administración norteamericana”, una señal de alerta sobre las posibles consecuencias diplomáticas del enfrentamiento verbal.

Desde la Unión Europea, el embajador ante la Santa Sede, Martin Selmayr, reclamó respeto por la figura del Papa y destacó que sus llamados a la resolución pacífica de conflictos son “más importantes que nunca”.

El presidente de Irán respaldó al papa León XIV: qué dijo

Quien también mostró su respeto y apoyo al pontífice fue el presidente iraní Masoud Pezeshkian. “Su Santidad el Papa León XIV, condeno el insulto a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán, y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, no es aceptable para ninguna persona libre”, manifestó, y concluyó: “Le deseo gloria por Alá”.

Embed His Holiness Pope Leo XIV (@Pontifex), I condemn the insult to Your Excellency on behalf of the great nation of Iran, and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 13, 2026

Este cruce suma tensión a la relación entre Europa y Estados Unidos, especialmente en un escenario global sensible por las fracasadas negociaciones de paz con Irán y los debates sobre el uso de la fuerza militar.