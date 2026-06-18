Comercios de San Rafael en alerta por la caída de ventas y el aumento de los alquileres

La fuerte baja en el consumo en prácticamente todos los rubros del comercio, sumada al alto costo de los alquileres , genera una alerta importante entre los comerciantes en San Rafael , que incluso comparan el escenario actual con lo ocurrido durante la pandemia.

Si bien aquel período obligó a muchos negocios a reinventarse y comenzar a vender a través de redes sociales , plataformas digitales y páginas web, hoy la situación vuelve a presentarse compleja. La diferencia es que, aunque los locales pueden mantener sus puertas abiertas, las ventas no logran recuperar el ritmo necesario para sostener los costos.

Durante la pandemia , numerosos comerciantes encontraron en la venta online una herramienta clave para continuar trabajando. Esa modalidad se mantiene hasta la actualidad, pero ahora convive con la atención presencial en los locales.

Sin embargo, el contexto económico plantea nuevos desafíos . Los altos costos fijos, principalmente los alquileres, y la caída del poder adquisitivo de los consumidores obligan a muchos comerciantes a buscar alternativas para seguir adelante.

El consumo de la gente es el justo y necesario

Uno de los sectores donde más se advierte esta situación es el rubro indumentaria. Hoy, muchos consumidores optan por comprar lo justo y necesario, lo que reduce la cantidad de prendas adquiridas para cada temporada.

Este cambio en los hábitos de consumo impacta directamente en la rotación de mercadería y en la capacidad de los comercios para sostener sus ventas.

Mudanzas, cierres y ventas por redes sociales

La realidad muestra distintas estrategias dentro del sector comercial. Algunos locales optan por mudarse a espacios más pequeños para reducir costos y poder mantener a sus empleados. Otros, en cambio, deciden cerrar sus puertas físicas y trasladar el negocio a sus casas, continuando las ventas a través de redes sociales.

Esta última situación implica una consecuencia directa: la posible pérdida de fuentes de trabajo, especialmente en aquellos comercios que ya no pueden sostener empleados o estructuras comerciales tradicionales.

En este contexto, el comercio atraviesa un momento de fuerte incertidumbre, marcado por la necesidad de adaptarse, reducir gastos y buscar nuevas formas de sostener la actividad.