Ernesto Sanz sobre el gasoducto: "Cuando los sanrafaelinos nos unimos, hacemos cosas importantes"

El exintendente participó del acto de inauguración de la obra.

El exintendente de San Rafael y dirigente radical Ernesto Sanz puso el acento en el valor político e institucional del Gasoducto del Sur , tras su participación en la inauguración de la que calificó como una de las obras más importantes de la historia del departamento y un ejemplo de lo que puede lograrse cuando hay acuerdos por encima de las diferencias partidarias.

“Es una obra muy importante, de las más importantes que yo recuerde en la historia de San Rafael ”, afirmó, y la comparó con el gasoducto original construido en los primeros años de la recuperación democrática , al remarcar que desde entonces no se había concretado una infraestructura de magnitud similar.

En ese marco, Sanz expresó su “orgullo como sanrafaelino” y destacó que la concreción del proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre distintos sectores políticos . “ Cuando los sanrafaelinos nos unimos, más allá de cualquier bandería, podemos hacer cosas muy importantes ”, sostuvo.

Es un buen día para la política en serio, la que hace cosas para el bien de la gente Es un buen día para la política en serio, la que hace cosas para el bien de la gente

El exsenador nacional también hizo una defensa del rol de la política en la ejecución de obras estructurales. “Este es un buen día para la política en serio”, planteó, y consideró que “cuando la política con mayúscula hace cosas para el bien de la gente, esa es la verdadera política”.

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El impacto del gasoducto en la producción y el empleo del Sur provincial

Sanz subrayó además que el alcance del gasoducto trasciende el beneficio domiciliario y se vincula directamente con el desarrollo económico del departamento.

“A veces uno piensa solo en los hogares, pero esto también define si una empresa se instala o no. Lo primero que pregunta una industria es si hay gas. Si no hay, se pierden empleos y oportunidades; si hay, San Rafael puede crecer y desarrollarse”, explicó.

En ese sentido, consideró que la obra representa una condición clave para atraer inversiones y potenciar la matriz productiva local en los próximos años.

La palabra del exfuncionario nacional, clave para la concreción del gasoducto

Por su parte, el exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, valoró la finalización del gasoducto y resaltó el impacto directo que tiene el acceso al gas de red en la calidad de vida de la población.

“Hay pocas cosas que mejoran tanto la calidad de vida como tener gas”, afirmó, y explicó que no solo reduce costos para los hogares, sino que también evita el uso de alternativas más caras y riesgosas.

Al mismo tiempo, cuestionó la decisión de frenar obras públicas a nivel nacional por parte del gobierno libertario y consideró que existen proyectos que requieren necesariamente de la intervención del Estado.

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“Hay obras que el privado no va a hacer. Si no, ya estarían hechas”, señaló. Además, calificó como un “fundamentalismo absurdo” la paralización generalizada de la obra pública, al advertir sobre sus consecuencias en el desarrollo de distintas regiones del país.

Finalmente, Martínez coincidió con Sanz en cuanto a que el gasoducto no solo mejora las condiciones de vida de los usuarios, sino que también genera nuevas oportunidades para la producción, al tratarse de un insumo energético clave para la actividad económica.

La mirada de los empresarios sobre el gasoducto del Sur

La flamante presidenta de la Cámara de Comercio de San Rafael, Silvina Pietrelli, destacó que este tipo de obras "son las que venimos pidiendo", y valoró que generará más oportunidades para las pymes y la industria local.

La referente empresarial señaló que el gasoducto representa "un oxígeno" para el sector. En tanto que marcó que el desafío ahora es "mostrar un San Rafael con muchísimas herramientas para el crecimiento industrial" y revertir "las tierras abandonadas".