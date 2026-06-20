20 de junio de 2026
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Sitio Andino
Javier Milei

Javier Milei vuelve a exhibir su apoyo a Adorni y Villarruel desafía a la Casa Rosada en Rosario

El acto por el Día de la Bandera expondrá la interna libertaria. Javier Milei se mostrará junto a Manuel Adorni y Villarruel irá por separado.

Javier Milei vuelve a exhibir su apoyo a Adorni y Villarruel desafía a la Casa Rosada en Rosario.

Javier Milei vuelve a exhibir su apoyo a Adorni y Villarruel desafía a la Casa Rosada en Rosario.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

El acto por el Día de la Bandera que se realizará este sábado desde las 10 en Rosario estará marcado por una fuerte carga política. El presidente Javier Milei compartirá nuevamente escena con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en un gesto interpretado como una señal de respaldo en medio de cuestionamientos internos y causas judiciales vinculadas a la evolución patrimonial del funcionario.

La presencia de Adorni en la ceremonia organizada en Santa Fe fue confirmada por fuentes oficiales durante la semana. De esta manera, el mandatario ratifica su apoyo a uno de sus colaboradores más cercanos, pese a los pedidos de algunos sectores aliados para que avance con su salida del Gobierno.

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Javier Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei y Manuel Adorni.

Victoria Villarruel asistirá sin invitación oficial y exhibirá la interna libertaria

Otra de las imágenes que concentrará la atención será la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó que participará del acto en el Monumento a la Bandera a pesar de no haber sido invitada formalmente por la Casa Rosada. La titular del Senado se ubicará junto a las autoridades provinciales, dejando expuesta una vez más la distancia política con Milei.

A través de sus redes sociales, Villarruel justificó su decisión al señalar que Rosario es "su segunda casa" y destacó el valor simbólico de la ciudad donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina. Desde el Gobierno de Santa Fe aclararon que el gobernador Maximiliano Pullaro tampoco cursó una invitación específica, aunque remarcaron que el protocolo permite su asistencia.

Fuerte operativo de seguridad por protestas contra Milei

El acto patrio también estará atravesado por un importante despliegue de seguridad. La administración santafesina confirmó la presencia de unos 350 efectivos, ante la convocatoria a manifestaciones impulsadas por la CGT Rosario y ATE en rechazo a la visita del Presidente.

Así, la conmemoración del Día de la Bandera en Rosario combinará el homenaje patrio con un escenario político de alta tensión, marcado por el respaldo de Milei a Adorni, la nueva muestra de distancia con Villarruel y las protestas previstas en las inmediaciones del Monumento a la Bandera.

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