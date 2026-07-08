8 de julio de 2026
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Gobierno de Mendoza

La decisión que ratificó el Gobierno de Mendoza, clave de cara a las elecciones 2027

El Gobierno de Mendoza se diferenció de Javier Milei y confirmó qué pasará en la provincia con las PASO en los comicios del próximo año.

La decisión que ratificó el Gobierno de Mendoza, clave de cara a las elecciones 2027.

La decisión que ratificó el Gobierno de Mendoza, clave de cara a las elecciones 2027.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza comunicó una decisión clave de cara a las elecciones de 2027, específicamente sobre las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las cuales el presidente Javier Milei pretende eliminar a nivel nacional.

Mientras el mandatario busca el apoyo de sus aliados en el Congreso para hacer una reforma electoral, que incluye quitar del proceso las PASO, el gobernador Alfredo Cornejo expresó su postura respecto al modo de elección de los candidatos en los comicios del próximo año.

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre las elecciones 2027

"En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias”, confirmó Cornejo, marcando así diferencias con las intenciones de la gestión libertaria.

Las declaraciones del Gobernador se dieron en el contexto particular, un encuentro con Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, con quien dialogó sobre distintos temas, entre ellos, la minería, las oportunidades comerciales para Mendoza y el escenario político nacional y provincial.

De esta manera, más alla de lo que suceda a nivel país, el Gobierno apunta a que la elección del próximo gobernador se defina con PASO, para que los candidatos de cada uno de los partidos políticos que se presenten los definan los ciudadanos en las urnas.

La postura de Cambia Mendoza es históricamente a favor de sostener las Primarias, ya que sido una herramienta clave para ordenar internas. Desde 2015 a esta parte, la coalición oficialista ha definido candidaturas en la mayoría de las contiendas electoras vía internas abiertas.

El Gobierno nacional busca el respaldo de las provincias

El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma electoral integral que incluye la eliminación de las PASO. Sin embargo, necesita de la colaboración de los aliados para su sanción, como también para empezar a diagramar los primeros acuerdos rumbo a los comicios de 2027.

Para ese acercamiento será clave el encuentro entre el jefe de Estado y los gobernadores que asistirán este miércoles a la vigilia en Tucumán por el Día de la Independencia. En Casa Rosada esperan tener la imagen de Milei con los mandatarios provincial como sucedió en 2024, cuando se firmó el Pacto de Mayo.

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