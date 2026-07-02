2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Senado de la Nación Argentina

El Senado no sesionará la próxima semana y el oficialismo deberá esperar hasta mediados de julio para imponer su agenda

La convocatoria a Labor Parlamentaria recién para el 8 de julio obligó a postergar la sesión que impulsaba La Libertad Avanza. Quedaron en suspenso el proyecto sobre propiedad privada, la ley Hojarasca y varios pliegos judiciales.

El Senado recién sesionará a mediados de julio.

El Senado recién sesionará a mediados de julio.

NA
Por Sitio Andino Política

El Senado de la Nación no tendrá sesión ordinaria la próxima semana. La decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de convocar a la reunión de Labor Parlamentaria para el martes 8 de julio obligó a postergar el debate que el oficialismo pretendía realizar antes del feriado por el Día de la Independencia.

De esta manera, La Libertad Avanza deberá esperar hasta mediados de julio para intentar avanzar con un paquete de proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reforma sobre propiedad privada, la denominada ley Hojarasca y varios pliegos judiciales.

La postergación también volvió a dejar en evidencia las diferencias entre Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien impulsaba una sesión para el próximo 8 de julio con el objetivo de mostrar el funcionamiento de la Cámara alta tras la salida de Manuel Adorni del Senado.

Sin embargo, la convocatoria a Labor Parlamentaria para esa misma fecha hizo imposible cumplir con ese cronograma. La propia Bullrich admitió que, en esas condiciones, la sesión deberá realizarse una semana más tarde.

La sesión sería entre el 15 y el 16 de julio

Si no surgen nuevos cambios, el Senado volvería a reunirse entre el 15 y el 16 de julio. La fecha definitiva será acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Villarruel.

Además de la interna política, algunos legisladores habían manifestado dificultades para asistir la semana del 8 de julio debido a los actos por el Día de la Independencia en sus provincias.

Los proyectos que quedaron en espera

La postergación demora el tratamiento de una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

El proyecto central es la reforma sobre propiedad privada y tierras rurales, que fue modificada durante su paso por el Congreso para mantener restricciones a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros y establecer mayores controles para las operaciones en zonas de frontera.

También quedó en espera la denominada ley Hojarasca, promovida por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que propone derogar unas 70 leyes consideradas obsoletas.

A ese temario se suman siete pliegos judiciales, entre ellos la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el acuerdo del Senado para continuar en funciones después de cumplir 75 años.

Así, el oficialismo deberá aguardar al menos una semana más para intentar reunir los consensos necesarios y retomar la actividad legislativa en la Cámara alta.

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