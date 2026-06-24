Sagasti impulsa beneficios fiscales para atraer inversión privada al deporte en Argentina

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (bloque Justicialista) presentó un proyecto de ley para crear el Régimen de Mecenazgo Deportivo, una iniciativa que fue debatida este miércoles en la comisión de Deporte de la Cámara alta y que apunta a impulsar la inversión privada en el desarrollo del deporte en todo el país.
La propuesta busca incentivar el financiamiento, apoyo y desarrollo de actividades, programas e infraestructura deportiva mediante la participación del sector privado. El objetivo es ampliar las fuentes de financiamiento del sistema deportivo nacional.
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Incentivos fiscales para la inversión privada en el deporte
El proyecto establece un esquema de incentivos fiscales para personas humanas o jurídicas que actúen como patrocinadores.
En concreto, quienes aporten a proyectos deportivos previamente aprobados y registrados podrán deducir del Impuesto a las Ganancias hasta un 20% del impuesto determinado en el período fiscal correspondiente.
Fernández Sagasti sostuvo en los fundamentos que “el mecenazgo no reemplaza al Estado, lo complementa”, y calificó al deporte como una herramienta de inclusión, salud y desarrollo humano integral.
comisión de Deportes Senado de la Nación 2026, Anabel Fernández Sagasti
Anabel Fernández Sagasti presentó su proyecto para promover la inversión privada en el deporte nacional.
Foto: Prensa Senado de la Nación
La iniciativa tiene un carácter complementario y federal, con el objetivo de garantizar una distribución territorial equitativa de los recursos y evitar la concentración en grandes centros urbanos.
Podrán postularse atletas e instituciones del Sistema Institucional del Deporte, así como los clubes de barrio y de pueblo contemplados en la Ley 27.098, mientras que las personas jurídicas con fines de lucro quedan excluidas como beneficiarias.
Quiénes pueden acceder al régimen que propone Sagasti: control, transparencia y experiencias regionales
El proyecto prevé la creación de un comité de evaluación ad honorem integrado por autoridades legislativas y representantes del Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deporte. Un órgano técnico para la evaluación de proyectos.
Además, se establecerá un registro público de acceso libre y gratuito para monitorear proyectos, montos, aportantes y beneficiarios, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, la iniciativa toma como referencia experiencias de países como Brasil y Chile, donde los regímenes de mecenazgo deportivo fortalecieron el entramado institucional y comunitario del deporte.