24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Anabel Fernández Sagasti

Sagasti impulsa beneficios fiscales para atraer inversión privada al deporte en Argentina

La iniciativa, que empezó a debatirse en comisiones, propone beneficios impositivos para quienes financien proyectos deportivos en todo el país.

Los patrocinadores de deportistas o equipos recibirían beneficios fiscales.

Los patrocinadores de deportistas o equipos recibirían beneficios fiscales.

Por Sitio Andino Política

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (bloque Justicialista) presentó un proyecto de ley para crear el Régimen de Mecenazgo Deportivo, una iniciativa que fue debatida este miércoles en la comisión de Deporte de la Cámara alta y que apunta a impulsar la inversión privada en el desarrollo del deporte en todo el país.

La propuesta busca incentivar el financiamiento, apoyo y desarrollo de actividades, programas e infraestructura deportiva mediante la participación del sector privado. El objetivo es ampliar las fuentes de financiamiento del sistema deportivo nacional.

Embed

Incentivos fiscales para la inversión privada en el deporte

El proyecto establece un esquema de incentivos fiscales para personas humanas o jurídicas que actúen como patrocinadores.

En concreto, quienes aporten a proyectos deportivos previamente aprobados y registrados podrán deducir del Impuesto a las Ganancias hasta un 20% del impuesto determinado en el período fiscal correspondiente.

Fernández Sagasti sostuvo en los fundamentos que “el mecenazgo no reemplaza al Estado, lo complementa”, y calificó al deporte como una herramienta de inclusión, salud y desarrollo humano integral.

comisión de Deportes Senado de la Nación 2026, Anabel Fernández Sagasti
Anabel Fernández Sagasti presentó su proyecto para promover la inversión privada en el deporte nacional.

Anabel Fernández Sagasti presentó su proyecto para promover la inversión privada en el deporte nacional.

La iniciativa tiene un carácter complementario y federal, con el objetivo de garantizar una distribución territorial equitativa de los recursos y evitar la concentración en grandes centros urbanos.

Podrán postularse atletas e instituciones del Sistema Institucional del Deporte, así como los clubes de barrio y de pueblo contemplados en la Ley 27.098, mientras que las personas jurídicas con fines de lucro quedan excluidas como beneficiarias.

Quiénes pueden acceder al régimen que propone Sagasti: control, transparencia y experiencias regionales

El proyecto prevé la creación de un comité de evaluación ad honorem integrado por autoridades legislativas y representantes del Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deporte. Un órgano técnico para la evaluación de proyectos.

Además, se establecerá un registro público de acceso libre y gratuito para monitorear proyectos, montos, aportantes y beneficiarios, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, la iniciativa toma como referencia experiencias de países como Brasil y Chile, donde los regímenes de mecenazgo deportivo fortalecieron el entramado institucional y comunitario del deporte.

Temas
Seguí leyendo

Cómo funcionará el nuevo órgano que unió a oficialismo y oposición en la Legislatura

Ana Sisti, vicerrectora electa de la UNCuyo: "Esperábamos ganar, pero no con esta diferencia entre las dos listas"

El oficialismo busca dar vuelta la página en el Congreso y sesiona este miércoles con agenda propia

Adriana García, nueva rectora: "Vamos a recuperar la esencia de la UNCuyo"

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Tras zafar de la interpelación, se suspendió el informe de gestión de Manuel Adorni

Entre más de 3.000 intendentes: qué fue a buscar Godoy Cruz a una cumbre mundial

Se cayó la sesión por Adorni y expuso a los aliados: cómo votaron los diez diputados mendocinos

Lee además
La Cámara de Diputados aprobó el convenio con dos holdouts. video

Es ley el pago a dos fondos buitre con títulos del default de 2001: el picante discurso de un diputado mendocino
Las repercusiones del triunfo peronista en la Universidad Nacional de Cuyo.

Las repercusiones del triunfo de Adriana García en la UNCuyo que oxigena al peronismo mendocino
LO QUE SE LEE AHORA
Las repercusiones del triunfo peronista en la Universidad Nacional de Cuyo.

Las repercusiones del triunfo de Adriana García en la UNCuyo que oxigena al peronismo mendocino

Las Más Leídas

Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios video

Espacio Costanera abrió sus puertas y transformó la Terminal de Mendoza en un nuevo polo comercial y turístico

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

Misterio y preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en Mendoza

La delegación de Tunuyán tuvo un fin de semana inolvidable entre el selectivo nacional y la Copa Internacional River Plate de Taekwondo ITF.

Orgullo de Tunuyán: tres taekwondistas quedaron a un paso de integrar la Selección Argentina

Una familia de General Alvear denunció que alteraron una tumba en el cementerio municipal.

En Gral. Alvear ya no hay paz ni en los sepulcros del cementerio: reclamos a la Municipalidad

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de junio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de junio