23 de junio de 2026
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Manuel Adorni

Tras zafar de la interpelación, se suspendió el informe de gestión de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete suspendió su exposición prevista para el 2 de julio. Versiones cruzadas y malestar político en medio del escándalo.

El Jefe de Gabinete suspende su visita al Congreso y sigue la polémica.

El Jefe de Gabinete suspende su visita al Congreso y sigue la polémica.

Foto: NA

La suspensión no solo sorprendió por el cambio de agenda —el propio funcionario había confirmado su presencia días atrás—, sino también porque quedó explicitado que se trató de una jugada política para evitar su exposición en el recinto.

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Patricia Bullrich decidió que Manuel Adorni no vaya al Senado

La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó sin rodeos que fue ella quien impulsó la cancelación.

“Yo lo suspendí porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”, sostuvo, citada por el diario La Nación.

La definición expone con claridad el diagnóstico del oficialismo: evitar una sesión que podía convertirse en un escenario adverso para Adorni, en medio de las investigaciones por el crecimiento exponencial su patrimonio.

No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público

En paralelo, Bullrich avanzó en una negociación con bloques dialoguistas para dificultar un eventual intento de interpelación, tal como ocurrió hoy en Diputados.

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Patricia Bullrich decidi&oacute; suspender la visita de Manuel Adorni al Senado.

Patricia Bullrich decidió suspender la visita de Manuel Adorni al Senado.

En ese marco, logró acordar que se necesitarán los dos tercios de los senadores presentes para habilitar la discusión de una citación al jefe de Gabinete, una vara mucho más alta que la mayoría absoluta que se había considerado previamente.

El entendimiento quedó ratificado en una reunión de Labor Parlamentaria, donde se redefinieron las reglas de juego para la sesión convocada para este jueves, en la que el kirchnerismo buscará avanzar con una ofensiva contra el funcionario.

El nuevo esquema implica dar marcha atrás con lo acordado la semana pasada, cuando se había establecido que bastaba con mayoría simple para habilitar el debate sobre una interpelación.

Desde el peronismo ya anticiparon que desconocerán este cambio y exigirán que se respete el acta anterior, lo que abre un nuevo foco de conflicto reglamentario en la Cámara alta.

La reunión donde se selló el nuevo acuerdo se realizó sin del kirchnerismo, lo que profundiza las diferencias en un Senado cada vez más fragmentado.

Por qué se bajó la presentación de Adorni en el Senado

La decisión de bajar el informe también se da en un contexto de tensiones dentro del oficialismo. Bullrich había sido una de las pocas voces que cuestionó públicamente a Adorni por su situación patrimonial.

En paralelo, el jefe de Gabinete mostró respaldo político al encabezar reuniones con senadores en la Casa Rosada junto a Karina Milei, mientras la ministra se mantenía al margen.

Manuel Adorni, informe de gestión en Diputados 29-04-26 (04)
Manuel Adorni ya hab&iacute;a presentado su informe en Diputados semanas atr&aacute;s. No ocurrir&aacute; lo mismo en el Senado.

Manuel Adorni ya había presentado su informe en Diputados semanas atrás. No ocurrirá lo mismo en el Senado.

Desde el entorno de Adorni, en tanto, relativizan la cancelación y sostienen que el funcionario “está a disposición” y que la oposición no mostró voluntad de avanzar con preguntas formales.

Mientras tanto, la agenda del Senado sigue en tensión. Este jueves habrá sesión, pero el foco estará dividido entre distintos proyectos y la ofensiva contra el jefe de Gabinete.

Fuente: con información de Infobae y La Nación

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