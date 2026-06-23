23 de junio de 2026
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Patricia Bullrich

Patricia Bullrich no irá a la reunión convocada por Manuel Adorni en Casa Rosada

Patricia Bullrich no asistirá a la reunión convocada por Manuel Adorni en Casa Rosada y crecen las tensiones dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich, sesión Senado 26-02-26 (02)
Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La senadora Patricia Bullrich no participará de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para este martes en la Casa Rosada. Los encuentros organizados por el funcionario se desarrollarán en tres tandas, a las 11, 13.30 y 16 horas, en medio de la creciente tensión política dentro del oficialismo.

Desde el entorno de la legisladora explicaron a la Agencia NA que Bullrich no podrá asistir porque deberá encabezar la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, donde buscará reunir apoyos de sectores dialoguistas para intentar postergar nuevamente la interpelación a Manuel Adorni impulsada por la oposición. "Ella se reúne todo el tiempo. Los senadores no", señalaron desde la jefatura del bloque.

Durante la última reunión de la mesa política, Bullrich manifestó ante los presentes sus diferencias respecto de la situación que involucra al funcionario y que afecta la imagen del Gobierno nacional. En la Casa Rosada, según trascendió, se enteraron de su ausencia a través de los medios de comunicación y la interpretaron como un nuevo gesto de distanciamiento del oficialismo.

El Senado, clave para evitar la interpelación

En distintos sectores de Balcarce 50 crece la desconfianza hacia la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien deberá desempeñar un rol central para intentar frenar la avanzada opositora y evitar que prospere la interpelación contra Manuel Adorni en el Congreso. El episodio vuelve a dejar expuestas las tensiones internas dentro del espacio gobernante y suma incertidumbre sobre el futuro político del funcionario.

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