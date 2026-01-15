15 de enero de 2026
Sitio Andino
Reclamó su liberación

Patricia Bullrich confirmó otro argentino detenido en Venezuela y denunció presos políticos ocultos

La senadora Patricia Bullrich confirmó la detención de Roberto Baldo. Reiteró el reclamos por Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana

La ex ministra de Seguridad sostuvo que "los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados" y advirtió que, "como en toda dictadura, la información real se oculta".

A través de su cuenta en la red social X, Bullrich denunció que "se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad".

Roberto Baldo es el tercer argentino detenido en Venezuela junto a su esposa

En ese marco, confirmó la detención de Baldo y de su esposa: "Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos", afirmó.

Bullrich tomó conocimiento del cautiverio de Roberto Baldo, detenido junto a su pareja, a partir de un posteo de la activista venezolana-argentina Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia.

La abogada y promotora de Derechos Humanos difundió en X una imagen del matrimonio y detalló: "Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes".

Trotta concluyó con un fuerte reclamo internacional: "Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por TODOS los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones".

La palabra de las hijas del matrimonio

La situación de Baldo volvió a cobrar relevancia pública en medio de la expectativa por la posible liberación de presos políticos en Venezuela, luego de que sus hijas, Camila y Paulina Baldo, hablaran en diálogo con TN y relataran cómo atraviesan estos meses de incertidumbre.

"La verdad es que no tenemos mucha información, queda esperar y ver cuándo van a ser liberados", expresaron las jóvenes, que actualmente se encuentran en Caracas. "Nunca nos imaginamos esta situación. Fue un año duro, con mucha incertidumbre, miedo y nervios. Queremos verlos afuera", agregaron.

Según detallaron, Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y permanecieron desaparecidos durante cinco días. "El 3 de diciembre se comunicaron con nosotras y nos indicaron que los habían imputado por terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y por incitación al odio", explicó una de las hijas.

Las hijas del matrimonio confirmaron que pudieron tener contacto con ambos durante la detención, aunque remarcaron su profunda preocupación por el deterioro de salud que sufrieron en los últimos meses. "Mis padres son civiles que se han dedicado a trabajar, a criar a su familia, nunca tuvieron asociación a un partido político", insistieron.

Por último, reclamaron una salida urgente y con garantías: "No estamos pidiendo privilegios, queremos una liberación inmediata y que puedan salir con garantías del país", concluyeron.

