27 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza avanza con un megaplan de calles: qué zonas ya están listas

La Municipalidad de Mendoza informó avances en Quinta y Sexta Sección, Centro y Cuarta Sección Este.

Plan de obras de la Municipalidad de Mendoza.

Plan de obras de la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza informó que ya se han reacondicionado más de 130 cuadras en distintos puntos de la Ciudad, en el marco del Plan de Obras que busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.

Actualmente, son 133 las cuadras con trabajos finalizados, lo que representa un avance significativo dentro de uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años. La iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a optimizar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Lee además
dia de campo en la ciudad: yoga, vinos y gastronomia en un solo plan

Día de Campo en la Ciudad: yoga, vinos y gastronomía en un solo plan
Tránsito en Ciudad de Mendoza: qué calles están cortadas y qué colectivos cambian su recorrido hoy 27 de marzo.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 27 de marzo

El plan se ejecuta en tres grandes grupos de obra, lo que permite intervenir en distintos sectores de manera simultánea y reducir los tiempos de trabajo.

  • En el Grupo 1, que abarca la Quinta y Sexta Sección, ya se completaron 54 cuadras en arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas. Por su parte.
  • El Grupo 2, correspondiente al Centro y la Tercera Sección, suma 55 cuadras finalizadas en calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España, mejorando la circulación en zonas de alta densidad.
  • En tanto, el Grupo 3, que comprende la Cuarta Sección Este, registra 24 cuadras intervenidas en arterias como Montecaseros, Tucumán, Ituzaingó y 9 de Julio, entre otras.

El plazo total de ejecución del plan es de aproximadamente 365 días, con finalización prevista para junio de 2026, en el marco de una política sostenida de mantenimiento y modernización de la infraestructura urbana.

Nuevas obras en marcha de la Municipalidad de Mendoza

En paralelo, el municipio anticipó que sobre calle Necochea se realizarán tareas de fresado a partir de los primeros días de abril. Estos trabajos permitirán corregir deformaciones y preparar la calzada para su posterior repavimentación.

El megaplan de obras corresponde a la licitación pública para la reconstrucción de calles de asfalto en distintos sectores de la Ciudad, y es ejecutado por la empresa Laugero Construcciones S.A., en el marco del Decreto 453/2025.

Temas
Seguí leyendo

Vigilia, actos y arte: la Ciudad de Mendoza homenajea a veteranos y caídos

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 26 de marzo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 25 de marzo

¿Buscás plan? Llega un tour nocturno con comida típica y música en vivo en la Ciudad

Este viernes: un conversatorio gratuito para conocer el rol de las mujeres en la historia

¿Querés aprender a cantar? La Municipalidad de Mendoza abre inscripciones para un taller gratuito

Media Maratón de Mendoza 2026: más de 2.500 inscriptos y cortes de tránsito confirmados

Ulpiano Suarez apoyó la iniciativa provincial para recuperar el predio del ex autódromo

LO QUE SE LEE AHORA
San Carlos se prepara para una Semana Santa repleta de turistas. 

Música, shows, vino, ferias, maratón y más: la propuesta de San Carlos para impulsar el turismo

Las Más Leídas

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa del colegio ubicado en Godoy Cruz

Qué explicó la escuela de Godoy Cruz sobre el apto médico del alumno fallecido y la suspensión de clases

El letrado, señalado como uno de los principales acusados, decidió brindar su testimonio

Habló uno de los abogados mendocinos acusado por presuntas estafas millonarias: "Nunca existió una maniobra fraudulenta"

Así quedó el blídex del negocio donde ocurrió el robo. 

Robo exprés en la Sexta Sección: la alarma lo espantó y escapó con un insólito botín

Murió una joven de 19 años en un accidente vial en Junín

Impactante accidente en Junín: una joven murió en el acto

Dónde instalarán los nuevos semáforos inteligentes para mejorar la fluidez del tránsito

Dónde instalarán los nuevos semáforos inteligentes para mejorar la fluidez del tránsito