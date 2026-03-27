La Municipalidad de Mendoza avanza con un megaplan de calles: qué zonas ya están listas

La Municipalidad de Mendoza informó que ya se han reacondicionado más de 130 cuadras en distintos puntos de la Ciudad , en el marco del Plan de Obras que busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.

Actualmente, son 133 las cuadras con trabajos finalizados , lo que representa un avance significativo dentro de uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años. La iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a optimizar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 27 de marzo

Día de Campo en la Ciudad: yoga, vinos y gastronomía en un solo plan

El plan se ejecuta en tres grandes grupos de obra , lo que permite intervenir en distintos sectores de manera simultánea y reducir los tiempos de trabajo.

El plazo total de ejecución del plan es de aproximadamente 365 días , con finalización prevista para junio de 2026, en el marco de una política sostenida de mantenimiento y modernización de la infraestructura urbana.

Nuevas obras en marcha de la Municipalidad de Mendoza

En paralelo, el municipio anticipó que sobre calle Necochea se realizarán tareas de fresado a partir de los primeros días de abril. Estos trabajos permitirán corregir deformaciones y preparar la calzada para su posterior repavimentación.

El megaplan de obras corresponde a la licitación pública para la reconstrucción de calles de asfalto en distintos sectores de la Ciudad, y es ejecutado por la empresa Laugero Construcciones S.A., en el marco del Decreto 453/2025.