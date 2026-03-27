La Municipalidad de Mendoza avanza con un megaplan de calles: qué zonas ya están listas

La Municipalidad de Mendoza informó que ya se han reacondicionado más de 130 cuadras en distintos puntos de la Ciudad, en el marco del Plan de Obras que busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.
La Municipalidad de Mendoza informó avances en Quinta y Sexta Sección, Centro y Cuarta Sección Este.
La Municipalidad de Mendoza informó que ya se han reacondicionado más de 130 cuadras en distintos puntos de la Ciudad, en el marco del Plan de Obras que busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.
Actualmente, son 133 las cuadras con trabajos finalizados, lo que representa un avance significativo dentro de uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años. La iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a optimizar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de vecinos y visitantes.
El plan se ejecuta en tres grandes grupos de obra, lo que permite intervenir en distintos sectores de manera simultánea y reducir los tiempos de trabajo.
El plazo total de ejecución del plan es de aproximadamente 365 días, con finalización prevista para junio de 2026, en el marco de una política sostenida de mantenimiento y modernización de la infraestructura urbana.
En paralelo, el municipio anticipó que sobre calle Necochea se realizarán tareas de fresado a partir de los primeros días de abril. Estos trabajos permitirán corregir deformaciones y preparar la calzada para su posterior repavimentación.
El megaplan de obras corresponde a la licitación pública para la reconstrucción de calles de asfalto en distintos sectores de la Ciudad, y es ejecutado por la empresa Laugero Construcciones S.A., en el marco del Decreto 453/2025.