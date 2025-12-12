12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alerta

Brote de sarampión: más de 250 personas en cuarentena en Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial, los contagios de sarampión se registraron en Carolina del Sur. Más del 90% de los afectados no estaba vacunado.

Brote de sarampión: más de 250 personas en cuarentena en Estados Unidos.

Brote de sarampión: más de 250 personas en cuarentena en Estados Unidos.

En el marco del brote de sarampión que afecta a los Estados Unidos desde principios de este año, las autoridades sanitarias del estado de Carolina del Sur decretaron una cuarentena obligatoria para más de 250 personas afectadas por la enfermedad. De acuerdo con la información oficial, más del 90% de los afectados no se encontraba vacunado.

Lee además
Vacunación: Mendoza presentó denuncias contra padres que no cumplieron con sus obligaciones.
Histórico

Vacunación: Mendoza denunció a diez padres que no accedieron a inmunizar a sus hijos
Ante la amenaza de sarampión en Argentina, declaran la alerta epidemiológica en Chile
Prevención

Ante la amenaza de sarampión en Argentina, declaran la alerta epidemiológica en Chile

En Argentina, quedaron recientemente bajo monitoreo 98 personas por alerta sanitaria.
sarampion.jpg
El caso de sarampión fue confirmado en la Provincia de Salta.

El caso de sarampión fue confirmado en la Provincia de Salta.

Sarampión, una preocupación

El brote en Estados Unidos ha mostrado una aceleración reciente, impulsada por los viajes de Acción de Gracias y la baja tasa de vacunación, advirtió la epidemióloga estatal Linda Bell.

Cifras del brote:

  • Total de casos: 111 reportados en la región norte del estado hasta el martes.

  • Nuevos casos: 27 nuevos reportes desde el viernes anterior.

  • Foco principal: la mayoría de los nuevos casos se relacionan con una iglesia en el condado de Spartanburg.

  • Estado de vacunación: De los 111 casos totales, 105 correspondían a personas no vacunadas. Un caso era de alguien vacunado y tres de personas con vacunación parcial.

Estados Unidos no es el único país en problemas por el sarampión. El mes pasado, Canadá perdió la condecoración que lo proclamaba como país libre de sarampión, dado que desde el 2024 enfrenta un importante brote que afecta a buena parte del país. Hoy por hoy, Estados Unidos también corre el riesgo de perder esa condición.

Temas
Seguí leyendo

Se viene el Quini 6 de Navidad con un pozo especial: cuánto sale, cómo jugar y cuándo sortea

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos y video del nuevo pichón

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 12 de diciembre

Ascenso de temperatura y poca nubosidad, el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 12 de diciembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 12 de diciembre

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

LO QUE SE LEE AHORA
Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Las Más Leídas

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Vino y mosto, en rojo.
Semáforo productivo

Economías regionales: recuperación desigual mientras crecen las tensiones estructurales según Coninagro

Por Marcelo López Álvarez
Elección clave en la UCR: el partido renueva autoridades y define su vínculo con Milei.
ELECCIÓN CLAVE

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Nació un pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato.
conservación

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos y video del nuevo pichón

Por Sitio Andino Sociedad