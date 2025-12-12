Brote de sarampión: más de 250 personas en cuarentena en Estados Unidos.

En el marco del brote de sarampión que afecta a los Estados Unidos desde principios de este año, las autoridades sanitarias del estado de Carolina del Sur decretaron una cuarentena obligatoria para más de 250 personas afectadas por la enfermedad. De acuerdo con la información oficial, más del 90% de los afectados no se encontraba vacunado.

La situación es alarmante, de hecho, en Argentina, quedaron recientemente bajo monitoreo 98 personas por alerta sanitaria, en medio de una fuerte campaña antivacunas.

sarampion.jpg El caso de sarampión fue confirmado en la Provincia de Salta.

Sarampión, una preocupación

El brote en Estados Unidos ha mostrado una aceleración reciente, impulsada por los viajes de Acción de Gracias y la baja tasa de vacunación, advirtió la epidemióloga estatal Linda Bell.

Cifras del brote:

Total de casos: 111 reportados en la región norte del estado hasta el martes.

Nuevos casos: 27 nuevos reportes desde el viernes anterior.

Foco principal: la mayoría de los nuevos casos se relacionan con una iglesia en el condado de Spartanburg.

Estado de vacunación: De los 111 casos totales, 105 correspondían a personas no vacunadas. Un caso era de alguien vacunado y tres de personas con vacunación parcial.

Estados Unidos no es el único país en problemas por el sarampión. El mes pasado, Canadá perdió la condecoración que lo proclamaba como país libre de sarampión, dado que desde el 2024 enfrenta un importante brote que afecta a buena parte del país. Hoy por hoy, Estados Unidos también corre el riesgo de perder esa condición.