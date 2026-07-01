Audiencia clave por los rugbiers franceses acusados de abuso sexual: qué pasó

La audiencia se realizó en forma presencial y remota. Los deportistas están en Nueva Zelanda.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza realizó este miércoles una audiencia clave para analizar el pedido de la querella que busca reabrir la investigación por el caso de abuso sexual que involucra a los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou.

El planteo fue presentado contra el sobreseimiento que benefició a los entonces imputados, por lo que ahora el máximo tribunal deberá definir si mantiene el sobreseimiento o si ordena continuar con las actuaciones en la causa por abuso sexual.

El encuentro se desarrolló en la Sala 32 del Palacio de Justicia de Mendoza, con la presencia de los ministros Dalmiro Garay Cueli, José Valerio y Norma Llatser. Durante la audiencia, los jueces escucharon los argumentos de la querella particular y la postura de la Procuración General.

La resolución del máximo tribunal de la Provincia de Mendoza será comunicada, se cree, a mediados de agosto, luego del análisis de los planteos expuestos durante la audiencia.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#CasoRugbiers | A su turno, Rafael Cúneo Libarona rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que el proceso estuvo atravesado por “mentiras” impulsadas por la querella. En ese sentido, cuestionó distintas pericias médicas y mencionó, entre otros puntos, una supuesta mordedura en la espalda que -según afirmó- los especialistas no pudieron determinar. A raíz de estos argumentos, confirmó que impulsarán una demanda por daños y perjuicios contra la denunciante. Además, adelantó que también presentará otra denuncia contra la abogada Natacha Romano ante el Colegio de Abogados. Esa acción se concretará una vez que la sentencia quede firme. En tanto, los jueces deberán definir en un plazo de 20 días hábiles —con la feria judicial de por medio— si hacen lugar al planteo y avanzan con la investigación o si rechazan el agravio y confirman el sobreseimiento definitivo de los deportistas franceses. #rugbiers #abogado #defensor"

El planteo de la querella y la respuesta de la Procuración en la causa de los rugbiers franceses

Los abogados querellantes Félix Lorente, Natacha Romano, Carlos González, Florencia Giamportone, Javier Mollar y Pablo David cuestionaron la resolución que había cerrado la investigación y aseguraron que el fallo presenta “arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente”.

Según expusieron ante el tribunal, las conclusiones del sobreseimiento no se desprenden de manera lógica de la prueba incorporada al expediente y señalaron que existieron vulneraciones al debido proceso y a las reglas de la sana crítica racional.

rugbiers franceses, abuso sexual, abogadas Natacha Romano -derecha- abogada querellante en la causa. Foto: Cristian Lozano

La querella planteó seis agravios principales: la falta de juzgamiento con perspectiva de género y el incumplimiento del deber de diligencia reforzada; una valoración que consideraron arbitraria y fragmentaria de la prueba; la negativa a incorporar medidas probatorias relevantes; la falta de agotamiento de la investigación penal; la ausencia de diferenciación de roles entre los acusados; y defectos en la fundamentación de la resolución.

Con esos argumentos, los representantes de la víctima solicitaron que la Suprema Corte deje sin efecto los sobreseimientos dictados y que la causa sea remitida nuevamente al tribunal de origen para continuar con la investigación.

La respuesta de la Procuración

Por su parte, la Procuración General respondió al planteo y consideró que, aunque el recurso presentado resulta formalmente procedente, debe ser rechazado en lo sustancial.

rugbiers franceses, abuso sexual, abogados, cúneo Libarona Rafael Cuneo Libarona, abogado defensor de los rugbiers franceses acusados de abuso sexual. Foto: Cristian Lozano

El dictamen sostuvo que la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal fue suficiente y que no existen medidas de prueba pendientes con capacidad para modificar la situación procesal de los imputados.

Además, la Procuración afirmó que la querella no logró demostrar la arbitrariedad o insuficiencia de la resolución cuestionada y solicitó que se confirme el sobreseimiento de los jugadores de rugby denunciados en julio del 2024. Ahora, la decisión final quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.