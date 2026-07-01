Terrible incendio afectó a tres casas en Las Heras: la causa del siniestro

El incendio destruyó por completo una casa y causó daños en dos viviendas colindantes.

Un incendio registrado durante la madrugada en el puesto El Chimango, en Las Heras, provocó pérdidas totales en una vivienda y daños parciales en otros dos inmuebles ubicados en las inmediaciones, por lo que bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara avanzando.

El siniestro no dejó personas heridas , aunque generó importantes daños materiales. Una de las propiedades colindantes sufrió afectaciones parciales, mientras que otro inmueble que se encontraba en construcción también fue alcanzado por el fuego.

El incendio en Las Heras no fue el único registrado durante la madrugada en Mendoza. En Guaymallén, otro foco ígneo provocó daños totales en una vivienda y dejó a un hombre de 35 años con graves quemaduras, por lo que fue trasladado al Hospital Central en estado delicado.

El incendio ocurrió en una vivienda ubicada en el puesto El Chimango , donde las llamas se propagaron rápidamente y provocaron la destrucción total del inmueble. La intervención de Bomberos permitió controlar la situación y sofocar el fuego antes de que afectara con mayor intensidad a las construcciones cercanas.

Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el origen del incendio estaría relacionado con un desperfecto eléctrico en una conexión clandestina. Los investigadores trabajan para determinar con precisión las circunstancias que desencadenaron el siniestro.

Además de la vivienda completamente afectada, una casa lindera sufrió daños parciales como consecuencia de la propagación del fuego. También resultó afectada una construcción ubicada a pocos metros, que se encontraba en etapa de obra.

Tras el operativo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante el incendio. Bomberos realizaron tareas de enfriamiento y control de la zona para descartar nuevos focos.