La Justicia puso fin a la causa por la brutal agresión en Tunuyán que tuvo repercusión nacional

El ataque ocurrió el viernes 20 de junio de 2025, cuando un grupo de personas protagonizaba una pelea.

A poco más de un año del violento episodio que conmocionó al Valle de Uco , la Justicia resolvió absolver a los dos imputados por la brutal agresión que sufrió un joven en plena plaza departamental de Tunuyán . El hecho ocurrió en junio de 2025 y tuvo amplia repercusión en los medios provinciales y nacionales tras la difusión de un video del ataque.

La resolución fue dictada el 26 de junio por el 1° Juzgado Penal Colegiado de Tunuyán , que dispuso el sobreseimiento de ambos acusados , dando por finalizado el proceso judicial que se había iniciado de oficio.

La investigación comenzó tras la viralización del video

Si bien la familia del joven nunca presentó una denuncia formal, la repercusión pública del caso motivó la intervención de la Justicia, que inició una investigación de oficio. A partir del análisis del video que se viralizó en redes sociales y de las imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad, personal de Investigaciones logró identificar a los presuntos agresores.

Embed #ImágenesSensibles | Brutal agresión en Tunuyán



Se habría identificado al agresor y se trata de un policía. pic.twitter.com/RxRna4Cu2E — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 15, 2025

Durante la investigación se determinó que uno de los imputados era efectivo de la Policía de Mendoza, quien había sido incorporado recientemente a la fuerza y prestaba servicios en el Valle de Uco al momento del hecho. Tras ser identificado, el uniformado fue apartado de sus funciones mientras avanzaba la causa judicial.

Cómo fue la agresión que generó conmoción en el país

El ataque ocurrió el viernes 20 de junio de 2025, cuando un grupo de personas protagonizaba una pelea en inmediaciones de la plaza de Tunuyán.

En medio del enfrentamiento, un joven recibió un golpe de puño que lo hizo caer inconsciente al suelo. Instantes después, otro hombre le propinó una violenta patada en la cabeza mientras la víctima permanecía indefensa, una agresión que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Las imágenes del episodio se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte repudio. El material audiovisual fue una de las principales pruebas utilizadas por los investigadores para avanzar en la identificación de los involucrados.

Con el sobreseimiento dispuesto por la Justicia, la causa quedó cerrada y ambos imputados fueron desvinculados del proceso penal.