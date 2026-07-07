7 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Ley

Rechazo a la baja de la ley de etiquetado: 300 entidades de salud se oponen al plan oficial

El Gobierno nacional avanza para derogar la Ley de Etiquetado Frontal en cada alimento. La postura empresaria y el fuerte rechazo médico en el país.

Rechazo a la baja de la ley de etiquetado: 300 entidades de salud se oponen al plan oficial

Rechazo a la baja de la ley de etiquetado: 300 entidades de salud se oponen al plan oficial

Por Sitio Andino Sociedad

El esquema de control de los productos comerciales en las góndolas argentinas ingresó en una etapa de profunda incertidumbre legislativa. El Gobierno nacional impulsa la derogación de la ley de etiquetado frontal, una normativa que obliga a las empresas a exhibir octógonos negros en cualquier alimento que supere los límites de azúcares, sodio, calorías o grasas.

Los argumentos oficiales y el respaldo del sector corporativo

La ofensiva parlamentaria se materializó a través de dos proyectos de ley complementarios. El primero de ellos se tramita en el Senado de la Nación y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y del exjefe de Gabinete Manuel Adorni; el segundo ingresó por la Cámara de Diputados bajo la autoría de Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) y Daiana Fernández Molero (PRO). Desde la perspectiva oficialista, la norma vigente representa un exceso de intervención estatal que asfixia la competitividad comercial, impone costos de adecuación desproporcionados a las pequeñas y medianas empresas, y atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos, promoviendo en su lugar un modelo basado puramente en la responsabilidad individual.

A esta postura se alineó formalmente la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). La presidenta de su comisión directiva, Carla Martín, manifestó el acompañamiento del sector empresarial a la baja de la ley bajo el argumento de que la herramienta elegida es defectuosa. Según la dirigente, los sellos negros nivelan de forma injusta hacia abajo, impidiendo diferenciar las mejoras nutricionales dentro de una misma categoría e ignorando que, según sus estadísticas, el 62% de la población no define sus compras basándose en las advertencias, sino en factores económicos como la etiqueta de precios. Desde COPAL proponen transicionar hacia un modelo armonizado dentro del Mercosur, similar al que implementó Brasil tras años de acumulación de evidencia.

Alarma médica: el duro descargo de las entidades científicas

En la vereda opuesta, la comunidad sanitaria y científica del país encendió las alarmas y manifestó un rechazo absoluto ante la posibilidad de dar de baja la legislación de promoción saludable. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), respaldada por un frente de más de 300 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales, emitió un duro comunicado advirtiendo que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en la Argentina y que la eliminación de esta política pública representa un grave retroceso sanitario.

La Ley de Etiquetado Frontal permite saber la composición real de los productos.

La Ley de Etiquetado Frontal permite saber la composición real de los productos.

Las entidades médicas sostienen que los sellos frontales constituyen una herramienta de salud pública validada científicamente, que permite a la población identificar de forma rápida y sencilla los componentes que elevan el riesgo cardiometabólico y fomentan enfermedades no transmisibles como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. Asimismo, defendieron el resto de los artículos protegidos por la ley, tales como los entornos escolares saludables y las restricciones a la publicidad masiva de productos ultraprocesados dirigida a las infancias, recordando que la avanzada oficial va a contramano de los consensos globales fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El debate que se avecina en los pasillos del Congreso promete reactivar las tensiones entre las corporaciones alimenticias y el sector sanitario. Una vez más, la discusión se focaliza entre la desregulación económica y la protección de la salud pública de los consumidores.

Temas
Seguí leyendo

Científicos de la UBA crearon un animal genéticamente editado para salvar vidas humanas

El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará y qué estación ampliarán

Más obras, más complicaciones: ahora arranca el Acceso Sur y también afectará al tránsito

Remodelación calle Hipólito Yrigoyen: se extiende el corte por un imprevisto y así quedan los desvíos

¿Sabías que el cacao fue una moneda? La historia detrás del Día Mundial del Cacao

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

¿El centro de Mendoza seguirá en movimiento durante el partido de este martes? La decisión del comercio

Mendoza fue sede del debate sobre Catastro Multifinalitario y regularización dominial

Lee además
En San Rafael, los hinchas no controlaron la emoción mundialista. 

La Selección argentina sufrió, pasó a cuartos y las calles de Mendoza se vistieron de celeste y blanco
Vacaciones de invierno 

Primera semana de vacaciones de invierno: qué hacer en Mendoza del 7 al 12 de julio
LO QUE SE LEE AHORA
Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia.

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

Las Más Leídas

Federico Pertusati volvió a analizar el panorama astrológico de la Selección argentina y aseguró que el equipo sufrirá nuevamente ante Egipto por el Mundial 2026.

Mundial 2026: el astrólogo que acertó el triunfo ante Cabo Verde hizo una fuerte predicción sobre Argentina y Egipto

Hasta el momento se concretaron 12 demoliciones y siete intervenciones administrativas.

Colchones, ropa y drogas: así era el aguantadero que demolieron en Maipú

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia.

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

Mundial 2026: los tres retoques de Scaloni para buscar los cuartos ante Egipto

Mundial 2026: los tres retoques de Scaloni para buscar los cuartos ante Egipto

El Metrotranvía llega a Parque Benegas: qué fecha prevén y qué planes hay para ampliar la extensión

El Metrotranvía sigue creciendo: anunciaron cuándo llegará a Parque Benegas y qué se viene después