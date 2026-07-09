Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en julio 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de julio.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses Todo lo que tenés que saber sobre el cobro del Complemento Leche en julio 2026 Según ANSES, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Con la última actualización (2,15%), el monto para julio es de $55.841 por menor. Por lo general, este beneficio se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siguiendo un calendario que se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2: 13 de julio

Documentos terminados en 3: 14 de julio

Documentos terminados en 4: 15 de julio

Documentos terminados en 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6: 17 de julio

Documentos terminados en 7: 20 de julio

Documentos terminados en 8: 21 de julio

Documentos terminados en 9: 22 de julio Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 13 de julio

Documentos terminados en 1: 14 de julio

Documentos terminados en 2: 15 de julio

Documentos terminados en 3: 16 de julio

Documentos terminados en 4: 17 de julio

Documentos terminados en 5: 20 de julio

Documentos terminados en 6: 21 de julio

Documentos terminados en 7: 22 de julio

Documentos terminados en 8: 23 de julio

Documentos terminados en 9: 24 de julio Quienes deseen consultar el calendario de pagos de julio pueden ingresar haciendo click aquí, donde encontrarán las fechas organizadas según la terminación del DNI.