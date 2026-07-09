Cómo trabajará el comercio de Mendoza este jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia

Este 9 de julio se conmemora en todo el país el Día de la Independencia , una fecha que la legislación nacional establece como feriado inamovible . En Mendoza , como en el resto del país, el viernes 10 de julio fue declarado día no laborable , por lo que la decisión de otorgarlo o no queda en manos de cada empleador.

En ese contexto, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS) informó cómo será la atención de los comercios del centro de la Ciudad de Mendoza durante ambas jornadas.

Según el relevamiento realizado por la entidad, el 40% de los comercios abrirá el jueves 9 de julio, aunque lo hará durante media jornada .

Esto significa que el 60% de los locales permanecerá cerrado durante el feriado nacional, por lo que la actividad comercial será reducida en el microcentro mendocino.

El 60% de los locales no abrirá sus puertas.

En cambio, para el viernes 10 de julio, la CECITYS indicó que "la actividad comercial se desarrollará con normalidad, retomando sus horarios habituales la mayoría de los comercios".

De esta manera, la principal modificación en la atención se concentrará en el jueves 9 de julio, mientras que el viernes la actividad volverá a desarrollarse de manera habitual en la mayoría de los locales comerciales.