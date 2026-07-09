9 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Cómo trabajará el comercio de Mendoza este jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia

La CECITYS informó cómo será la atención comercial durante el feriado del 9 de julio y el día no laborable del 10 en la provincia de Mendoza.

Cómo trabajará el comercio de Mendoza este jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia

Cómo trabajará el comercio de Mendoza este jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia

Foto: Cristian Lozano

En ese contexto, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS) informó cómo será la atención de los comercios del centro de la Ciudad de Mendoza durante ambas jornadas.

Cómo trabajará el comercio durante el feriado

Según el relevamiento realizado por la entidad, el 40% de los comercios abrirá el jueves 9 de julio, aunque lo hará durante media jornada.

El 60% de los locales no abrirá sus puertas.

El 60% de los locales no abrirá sus puertas.

Esto significa que el 60% de los locales permanecerá cerrado durante el feriado nacional, por lo que la actividad comercial será reducida en el microcentro mendocino.

En cambio, para el viernes 10 de julio, la CECITYS indicó que "la actividad comercial se desarrollará con normalidad, retomando sus horarios habituales la mayoría de los comercios".

De esta manera, la principal modificación en la atención se concentrará en el jueves 9 de julio, mientras que el viernes la actividad volverá a desarrollarse de manera habitual en la mayoría de los locales comerciales.

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