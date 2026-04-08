Mendoza emitió deuda por más de $446.000 millones y busca aliviar su perfil financiero

La Provincia emitió dos series de títulos ajustados por inflación para cubrir vencimientos de deuda.

La Provincia de Mendoza concretó una nueva colocación de deuda en el mercado local, con la emisión de títulos en pesos ajustados por CER (inflación). La operación, realizada el martes 7 de abril, registró un alto nivel de demanda y le permitió al Gobierno provincial obtener financiamiento en dos tramos con vencimientos a 24 y 36 meses.

Según informaron oficialmente, se adjudicaron dos clases de instrumentos por un total superior a los $446.000 millones , en el marco del programa financiero 2026. Desde el Ejecutivo destacaron que la participación del mercado permitió mejorar las condiciones de la colocación, en un contexto donde las provincias buscan alternativas para sostener sus compromisos financieros.

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La emisión se estructuró en dos series de títulos ajustados por CER, un mecanismo que actualiza el capital en función de la inflación.

Por un lado, la Clase 1 , con vencimiento a 24 meses, colocó $296.967 millones con una tasa del 7,99% y amortización íntegra al final del período, previsto para abril de 2028.

Por otro, la Clase 2, a 36 meses, alcanzó los $149.246 millones, con una tasa del 8,50% y un esquema de devolución en tres cuotas, entre los meses 30 y 36, con vencimiento final en abril de 2029.

Este tipo de instrumentos es habitual en el financiamiento subnacional, ya que permite acceder a fondos en moneda local, aunque con ajuste inflacionario, lo que traslada parte del riesgo al costo futuro de la deuda.

Para qué se utilizarán los fondos

De acuerdo con lo informado, los recursos obtenidos se destinarán principalmente a afrontar vencimientos de deuda ya existentes, tanto en el corto como en el mediano plazo.

En ese sentido, la estrategia apunta a reordenar el perfil de vencimientos, evitando concentraciones de pagos en determinados períodos y mejorando la previsibilidad financiera de la Provincia.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que este tipo de operaciones permite administrar los pasivos de manera más eficiente, aunque no implica un aumento directo de recursos disponibles, sino una reorganización del esquema de financiamiento.

Contexto: provincias bajo presión financiera

La colocación se da en un contexto en el que las provincias enfrentan una caída en la recaudación y menores transferencias automáticas, lo que ha llevado a varios distritos a recurrir a herramientas financieras para sostener sus cuentas.

En el caso de Mendoza, en las últimas semanas también se conoció el pedido de adelantos de coparticipación a la Nación, en línea con una tendencia que se replica en distintos puntos del país.

En este escenario, el acceso al mercado de capitales aparece como una alternativa para cubrir necesidades financieras sin depender exclusivamente de transferencias nacionales.

Qué implica tomar deuda ajustada por inflación

Uno de los puntos centrales de la operación es que los títulos están atados al CER, es decir, a la evolución de la inflación.

Esto significa que, si bien la Provincia logra financiarse en pesos, el monto a devolver se ajustará con el índice de precios, lo que puede incrementar el costo real de la deuda en contextos inflacionarios.

A cambio, este tipo de instrumentos suele facilitar la colocación, ya que resulta atractivo para los inversores que buscan resguardar el valor de sus activos.