16 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tiroteo

Luego de la amenaza de tiroteo, la secundaria de El Algarrobal volvió a las aulas

A pesar de la intervención de la DGE, la escuela secundaria 4-143 retomó las actividades, aunque con recaudos por parte de alumnos y .

Luego de la amenaza de tiroteo, la secundaria de El Algarrobal volvió a las aulas

Luego de la amenaza de tiroteo, la secundaria de El Algarrobal volvió a las aulas

Foto: Sitio Andino
 Por Luis Calizaya

Tras el revuelo generado por escritos alarmantes dentro de un baño, la escuela secundaria de El Algarrobal retomó sus actividades este jueves, luego de la intervención de la Dirección General de Escuelas (DGE). Si bien se presume que la amenaza de un tiroteo estuvo vinculada a un reto viral en redes sociales, muchos padres optaron por no enviar a sus hijos o hacerlo sin mochilas.

Escuela El Algarrobal - 16 abril 2026 - Tiroteo
La institución mantuvo sus puertas cerradas a los padres para el jueves y viernes.

La institución mantuvo sus puertas cerradas a los padres para el jueves y viernes.

Protección policial y baja asistencia: así transcurrió la jornada

El episodio se originó el miércoles al mediodía, cuando padres de la escuela secundaria 4-143 se reunieron en las inmediaciones para exigir respuestas a los directivos, tras la difusión de una imagen que advertía sobre un posible tiroteo previsto para el 16 de abril.

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Ante esta situación, la DGE inició una investigación y activó el protocolo correspondiente, con la intervención de la Policía de Investigaciones, hasta identificar a los presuntos responsables.

Escuela El Algarrobal - 16 abril 2026 - Tiroteo
Durante la mañana hubo presencia policial al interior de la secundaria.

Durante la mañana hubo presencia policial al interior de la secundaria.

Pese a la rápida respuesta oficial, este jueves se registró una baja marcada en la asistencia de estudiantes para el turno mañana y turno tarde. Aunque hubo presencia policial al interior del establecimiento, el temor llevó a muchas familias a no enviar a sus hijos hasta contar con mayores certezas.

Quienes sí asistieron lo hicieron, en algunos casos, sin mochilas y con útiles en mano. Esta medida se vincula con un comunicado de la institución, que apeló a la responsabilidad de las familias y recomendó tomar recaudos, como revisar mochilas y celulares, y evitar el ingreso de objetos que pudieran representar un riesgo para la comunidad educativa.

Comunicado Secundaria El Algarrobal - 16 abril 2026 - Tiroteo
El comunicado oficial de la escuela secundaria.

El comunicado oficial de la escuela secundaria.

Algunos alumnos señalaron que el mensaje habría surgido a partir de una tendencia en TikTok. En tanto, docentes indicaron que, pese a la situación, las autoridades confirmaron el dictado normal de clases, aunque no brindaron detalles sobre posibles sanciones.

Si bien ningún directivo realizó declaraciones públicas, los padres continúan atentos a las comunicaciones oficiales emitidas por la escuela.

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