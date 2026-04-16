Luego de la amenaza de tiroteo, la secundaria de El Algarrobal volvió a las aulas

Tras el revuelo generado por escritos alarmantes dentro de un baño , la escuela secundaria de El Algarrobal retomó sus actividades este jueves , luego de la intervención de la Dirección General de Escuelas ( DGE ). Si bien se presume que la amenaza de un tiroteo estuvo vinculada a un reto viral en redes sociales , muchos padres optaron por no enviar a sus hijos o hacerlo sin mochilas .

El episodio se originó el miércoles al mediodía , cuando padres de la escuela secundaria 4-143 se reunieron en las inmediaciones para exigir respuestas a los directivos, tras la difusión de una imagen que advertía sobre un posible tiroteo previsto para el 16 de abril .

La institución mantuvo sus puertas cerradas a los padres para el jueves y viernes.

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Ante esta situación, la DGE inició una investigación y activó el protocolo correspondiente , con la intervención de la Policía de Investigaciones , hasta identificar a los presuntos responsables.

Pese a la rápida respuesta oficial, este jueves se registró una baja marcada en la asistencia de estudiantes para el turno mañana y turno tarde . Aunque hubo presencia policial al interior del establecimiento, el temor llevó a muchas familias a no enviar a sus hijos hasta contar con mayores certezas.

Durante la mañana hubo presencia policial al interior de la secundaria.

Quienes sí asistieron lo hicieron, en algunos casos, sin mochilas y con útiles en mano. Esta medida se vincula con un comunicado de la institución, que apeló a la responsabilidad de las familias y recomendó tomar recaudos, como revisar mochilas y celulares, y evitar el ingreso de objetos que pudieran representar un riesgo para la comunidad educativa.

Comunicado Secundaria El Algarrobal - 16 abril 2026 - Tiroteo El comunicado oficial de la escuela secundaria. Foto: gentileza

Algunos alumnos señalaron que el mensaje habría surgido a partir de una tendencia en TikTok. En tanto, docentes indicaron que, pese a la situación, las autoridades confirmaron el dictado normal de clases, aunque no brindaron detalles sobre posibles sanciones.

Si bien ningún directivo realizó declaraciones públicas, los padres continúan atentos a las comunicaciones oficiales emitidas por la escuela.