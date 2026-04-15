La Cruz Roja San Rafael tendrá un postítulo en urgencias y catástrofes para enfermería

La Cruz Roja Argentina Filial San Rafael presentó un nuevo postítulo en Enfermería orientado a Urgencias, Emergencias y Catástrofes , una propuesta académica inédita en la provincia que busca fortalecer la formación de profesionales de la salud ante escenarios críticos.

Andrea Greco, vicerrectora de la institución, explicó de qué se trata la propuesta. En una entrevista en Aconcagua Radio destacó la necesidad de contar con enfermeros capacitados para actuar en contextos donde “la rapidez en la gestión, la comunicación crítica y la toma de decisiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

La importancia de los materiales para evitar la corrosión y contaminación en la industria minera

Paso a paso para cobrar el seguro de retiro La Estrella si trabajás o trabajaste en comercio

El postítulo tiene una duración de 10 meses y una carga horaria total de 400 horas , divididas en 280 horas de actualización teórica y 120 horas de prácticas profesionalizantes.

Se trata de una propuesta con aval oficial del Gobierno de Mendoza y de la Cruz Roja a nivel nacional, lo que la convierte en la primera filial del país en obtener la aprobación de un título de estas características.

El objetivo es brindar herramientas concretas para la intervención en situaciones de alta complejidad, como accidentes, catástrofes naturales o emergencias sanitarias, donde la actuación del personal de enfermería resulta clave.

Adaptado a los cambios en el sistema de emergencias

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es su adecuación a la nueva legislación vigente en Mendoza en materia de emergencias. Esta normativa impulsa una modernización del sistema y una reestructuración de los servicios sanitarios que se brindan fuera del ámbito hospitalario.

En ese marco, la formación apunta a una mayor especialización de los enfermeros en la gestión de este tipo de escenarios, con foco en la respuesta rápida, la coordinación y el trabajo en equipo.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 10.46.48 AM

Modalidad de cursado y alcance

El cursado combina instancias sincrónicas y presenciales. Las clases teóricas se dictarán de manera virtual los martes de 20 a 22, mientras que los encuentros presenciales se realizarán cada 15 días, los sábados de 8 a 15.

Además, se contempla trabajo asincrónico para complementar la formación.

El postítulo fue aprobado para dos cohortes.

Todos los detalles en esta entrevista