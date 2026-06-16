16 de junio de 2026
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Expo Educativa

Expo Educativa 2026: alumnos del Secundario tendrán micros gratis para llegar a la Nave Cultural

Alumnos de los últimos años del secundario podrán viajar gratis en micros a la Expo Educativa. El beneficio regirá el 25 y 26 de junio, de 6 a 19.

Expo Educativa 2026: alumnos del Secundario tendrán micros gratis para llegar a la Nave Cultural.

Expo Educativa 2026: alumnos del Secundario tendrán micros gratis para llegar a la Nave Cultural.

 Por Natalia Mantineo

Se aproxima una nueva edición de la Expo Educativa y, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia de Mendoza dispuso trasladar gratis a alumnos del Secundario. La medida busca garantizar que los jóvenes de todo el territorio provincial puedan asistir a la tradicional feria de oferta académica.

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Expo Educativa; los alumnos del Secundario dispondrán de micros gratis para llegar al predio.

Expo Educativa; los alumnos del Secundario dispondrán de micros gratis para llegar al predio.

Expo Educativa 2026: ¿quiénes pueden viajar gratis?

De acuerdo con la información oficial, el traslado sin cargo aplicará para los servicios de Transporte Regular de Pasajeros del Área Metropolitana del Gran Mendoza (Mendotran) y para las líneas de Media y Larga Distancia. El beneficio alcanza de forma específica a:

  • Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de Nivel Medio (en sus modalidades Orientadas, Técnicas y de gestión privada) dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE).

  • Alumnos de 3° año de la modalidad de Jóvenes y Adultos de la DGE.

  • Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de Nivel Medio pertenecientes a los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

El itinerario gratuito conectará las terminales de los distintos departamentos de Mendoza con la Terminal de Ómnibus de la Ciudad y, desde ese punto de enlace, el beneficio cubrirá el traslado directo hacia las instalaciones de la Nave Cultural.

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El beneficio cubrirá el traslado directo hacia las instalaciones de la Nave Cultural.

El beneficio cubrirá el traslado directo hacia las instalaciones de la Nave Cultural.

Horarios y requisitos obligatorios

La Subsecretaría de Transporte detalló que el beneficio constará del otorgamiento de un (1) pasaje de ida y vuelta por día por estudiante. La franja horaria habilitada para realizar los viajes comenzará a las 6 para el trayecto de ida y se extenderá hasta las 19 para el regreso a los departamentos de origen.

Para hacer uso del servicio sin cargo de manera efectiva, cada alumno deberá exhibir obligatoriamente ante el personal de las empresas de transporte una credencial personal e intransferible.

Este pase especial tendrá que contar de forma obligatoria con la firma y el sello original del director o directora del establecimiento educativo al que asiste el estudiante, conforme al modelo oficial autorizado en el anexo de la resolución.

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