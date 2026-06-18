La Nave Cultural Mendoza recibe una nueva edición de Vino a la Nave con música, gastronomía y bodegas

La Nave Cultural aguardará una nueva edición de Vino a la Nave.

El próximo sábado 4 de julio , desde las 18.00 horas , la Nave Cultural Mendoza volverá a ser escenario de una de las propuestas más convocantes del invierno mendocino: Vino a la Nave , una experiencia que combina vino, gastronomía, música en vivo y encuentro social .

A la presentación ya anunciada de Mi Amigo Invencible , una de las bandas más representativas de la escena independiente argentina, ahora se suma Batos , el proyecto musical mendocino que también formará parte de una noche pensada para disfrutar entre amigos, en pareja o en grupo.

La cuenta regresiva para una nueva edición de Vino a la Nave ya comenzó y, a pocas semanas de su realización, se siguen conociendo novedades que aumentan la expectativa entre mendocinos y turistas.

El evento, organizado por Nero Producciones , tendrá lugar en la Nave Cultural de la Municipalidad de Mendoza , un espacio que volverá a transformarse en punto de encuentro para los amantes del vino, la gastronomía y la música en vivo.

Desde su nacimiento en 2024, Vino a la Nave logró consolidar una identidad propia, acercando el mundo vitivinícola a nuevas generaciones a través de un formato descontracturado, donde las degustaciones conviven con propuestas artísticas, experiencias gastronómicas y activaciones de marcas.

Mi Amigo Invencible y Batos, parte de la grilla musical la Nave Cultural

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Mi Amigo Invencible, banda mendocina de proyección nacional que se convirtió en una referencia dentro de la música independiente argentina.

A esa presentación se suma ahora Batos, proyecto musical mendocino que aportará su impronta sonora a una noche que promete emociones, ritmo y una fuerte conexión con la escena local.

Desde la organización adelantaron que, próximamente, se darán a conocer nuevos artistas que completarán la grilla de esta edición de invierno.

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Más de 20 bodegas confirmadas para la edición de invierno

La propuesta contará además con una importante presencia de bodegas y proyectos vitivinícolas, que ofrecerán al público la posibilidad de descubrir nuevas etiquetas y recorrer una muestra representativa de la diversidad y calidad del vino argentino actual.

Entre las bodegas confirmadas se encuentran Altos Las Hormigas, Bodega Jorge Rubio, Bodega Reginato, Budeguer, Cadus Wines, Dilema Wines, Escala Humana Wines, Familia Bocardo / Proemio Wines, Familia Schroeder, Funckenhausen, Grazie Mille Vinos, Huarpe Riglos, Matervini, Monte Quieto, Otro Loco Más, Ruca Malen, Sombrero by Huentala Wines, Vinos de la Luz, Vinos Manija y Violinista Wines.

El recorrido permitirá explorar distintos estilos, regiones y propuestas enológicas, en una experiencia pensada tanto para quienes ya conocen el mundo del vino como para quienes buscan acercarse a él de una manera más relajada.

Gastronomía, coctelería y activaciones

Además de las degustaciones, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada oferta gastronómica, barras de coctelería y diferentes activaciones de marcas que acompañarán esta nueva edición.

De esta manera, Vino a la Nave se presenta como mucho más que un evento de vino: es una experiencia integral donde se combinan la cultura vitivinícola, la música, la gastronomía y la identidad mendocina.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Venti, con distintas modalidades para disfrutar de una noche que promete volver a reunir a miles de personas alrededor del vino y la cultura.