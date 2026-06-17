17 de junio de 2026
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La Manyina Murga Club presenta "Expectativa y Realidad" en la Nave Cultural

Tras un exitoso preestreno a sala llena, la agrupación mendocina estrenará oficialmene su primer espectáculo el 28 de junio. Dónde adquirir las entradas.

La Manyina Murga Club invita a los espectadores a observarse en un espejo roto.

La Manyina Murga Club invita a los espectadores a observarse en un "espejo roto".

Por Sitio Andino MuchoShow

Luego de un exitoso preestreno realizado a sala llena en noviembre La Manyina Murga Club se prepara para presentar oficialmente "Expectativa y Realidad", su primer espectáculo integral. La función tendrá lugar el próximo domingo 28 de junio a las 20.30 en la Sala 2 de La Nave Cultural, donde el público podrá disfrutar de una propuesta artística que combina la esencia de la murga uruguaya con una mirada crítica sobre los tiempos que corren.

La Manyina Murga Club es una agrupación artística que nació en 2023 que apuesta por la interpretación y difusión del género de la murga uruguaya, una expresión cultural caracterizada por el canto coral, el humor, la sátira y la crítica social. Con este espectáculo, el grupo da un nuevo paso en su crecimiento artístico y consolida una identidad propia sobre los escenarios mendocinos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entrada Web y tienen un valor de 22.000 pesos. El autor de la obra es Martín Magallanes y la dirección está a cargo de Franco Rule Calvi.

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La Manyina Murga Club es una agrupación artística que nació en 2023 que apuesta por la interpretación y difusión del género de la murga uruguaya

La Manyina Murga Club es una agrupación artística que nació en 2023 que apuesta por la interpretación y difusión del género de la murga uruguaya

Una propuesta que interpela a la sociedad contemporánea

En "Expectativa y Realidad", la murga propone un recorrido por el complejo universo de las ilusiones, los anhelos y los desencantos que atraviesan a las sociedades contemporáneas. A través de cuadros musicales, personajes y situaciones cargadas de ironía, el espectáculo explora la distancia existente entre aquello que las personas imaginan para sus vidas y la realidad con la que se encuentran cotidianamente.

La obra despliega una tensión permanente entre los sueños de realización personal y un contexto social marcado por la incertidumbre, la violencia, la intolerancia y la precarización de distintos aspectos de la vida cotidiana. En ese recorrido aparecen figuras reconocibles de la actualidad, como influencers, gurúes motivacionales y supuestos expertos en éxito personal que prometen fórmulas mágicas para alcanzar la abundancia, la libertad financiera y la felicidad inmediata.

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La propuesta invita al público a reflexionar sobre el verdadero valor de esas promesas.

La propuesta invita al público a reflexionar sobre el verdadero valor de esas promesas.

Estos personajes irrumpen constantemente en la búsqueda de bienestar de la murga, intentando seducirla con discursos que ofrecen soluciones rápidas a problemas complejos. Sin embargo, la propuesta invita al público a reflexionar sobre el verdadero valor de esas promesas y sobre las dificultades que enfrentan las personas para construir proyectos de vida genuinos en un contexto cada vez más desafiante.

Humor, sátira y nostalgia para pensar el presente

Fiel a las características tradicionales de la murga uruguaya, el espectáculo combina momentos de humor con una fuerte carga de crítica social. No obstante, también incorpora matices de nostalgia que permiten conectar emocionalmente con las experiencias compartidas por la comunidad.

A través de canciones, actuaciones y recursos escénicos, La Manyina Murga Club invita a los espectadores a observarse en un "espejo roto" donde conviven frustraciones, esperanzas y contradicciones. Desde allí, la propuesta busca generar una reflexión colectiva acerca de cómo construir una realidad más cercana a los deseos y aspiraciones de la sociedad.

"Expectativa y Realidad" cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, organismo que acompaña el desarrollo de propuestas escénicas independientes en todo el país y que respalda esta producción artística.

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