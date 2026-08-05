La Joaqui le hizo una inesperada confesión sobre Luck Ra y la cara de Rosalía lo dijo todo

Este martes por la noche, la cantante Rosalía brindó su tercer show en Buenos Aires y volvió a sorprender con su ya clásico "confesionario". En esta oportunidad, invitó a La Joaqui , quien abrió su corazón y recordó un inesperado episodio de su relación con Luck Ra que dejó sorprendidos a todos los presentes.

En una puesta en escena que imitaba un confesionario, La Joaqui y Rosalía protagonizaron un divertido intercambio de anécdotas. Durante la charla, la cantante argentina sorprendió al abrir su corazón y recordar el final de la relación que mantuvo con Luck Ra .

En una dinámica que simulaba un confesionario, La Joaqui y Rosalía mantuvieron una conversación íntima ante la atenta mirada del público. En ese intercambio, la cantante argentina decidió sincerarse y recordó un episodio muy personal vinculado a la relación que tuvo con Luck Ra .

“Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio . Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente . Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami”, comenzó diciendo.

Luego explicó que estaba convencida de que durante un viaje muy especial llegaría la propuesta de matrimonio que tanto había esperado. “Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó”, dijo, dejando en evidencia la ilusión que tenía.

Rosalía comentó: “Llegó el momento, ¿no?”. Siguiendo con su relato, la artista argentina explicó cómo se había preparado para esa ocasión: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió”.

Fue entonces cuando La Joaqui reveló el inesperado desenlace de esa historia y el verdadero motivo del viaje junto a Luck Ra: “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”.

La confesión provocó una inmediata reacción de sorpresa en Rosalía, cuya expresión quedó reflejada en las pantallas del concierto. El momento no tardó en viralizarse y generó una gran cantidad de comentarios entre los presentes y, posteriormente, en las redes sociales.