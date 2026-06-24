Godoy Cruz será escenario de una noche con destacados músicos mendocinos

Artistas mendocinos y una amplia diversidad de géneros y sonoridades en Godoy Cruz.

La música se apoderará de la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz con un encuentro que reunirá a destacados artistas mendocinos y una amplia diversidad de géneros y sonoridades.

El espectáculo se realizará el domingo 28 de junio, a las 20.00 horas , y contará con la participación de Obsidiana, Guaymajazz y Drishti , tres proyectos que integran a reconocidos músicos de la provincia, entre ellos algunos miembros del Colectivo de Pianistas de Cuyo.

La apertura de la jornada estará a cargo del músico Marcos Babar , quien será el encargado de dar inicio a una noche marcada por el tango, el jazz, la experimentación y la fusión de ritmos orientales y occidentales. Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entrada Web .

Obsidiana está integrado por Pablo Zumbo , a cargo de la composición y el piano; Celeste Gallego , en flauta traversa; y Luciano Flores , en contrabajo. Además, contará con la participación de Feli Siqueiros como cantante invitado.

La agrupación propone un recorrido por tangos de ayer y de hoy, a través de sonoridades nuevas, disruptivas y arreglos que buscan renovar el género sin perder su esencia.

Guaymajazz: improvisación e identidad regional

Guaymajazz reúne a referentes del jazz y de otros estilos musicales en una propuesta innovadora, atravesada por una fuerte identidad regional. El grupo combina la improvisación, las composiciones originales y los estándares tradicionales del jazz con ritmos latinoamericanos.

La formación está integrada por Lucas Lag, en piano; Gerardo “Brassta” Soria, en saxo; Pato González, en bajo; y Christian “Chumi” Millet, en batería.

Drishti y la fusión entre Oriente y Occidente

Drishti está conformado por Julián Espina, en piano; Lorena D’Amico, en baile y diseño; Gerardo Mosquera, en bajo; Lara Blanco, en percusión; y Gonzalo Lesta Saraví, en violín.

La agrupación entrelaza elementos musicales de Oriente Medio y Occidente con una identidad propia, buscando alcanzar la armonía a partir del contraste entre diferentes culturas y sonoridades.

Su propuesta transita desde la alegría de los ritmos balcánicos hasta profundos estados meditativos, invitando al público a conectarse con la música y focalizar la atención en las sensaciones.