18 de junio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

El Municipio de Godoy Cruz dictará un curso gratuito de Introducción a la Impresión 3D

El curso se dictará en el Laboratorio Maker del HUBi de Godoy Cruz, tendrá una duración de 15 clases presenciales y contará con cupos limitados.

Curos gratuito en Godoy Cruz.

Curos gratuito en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz abrió las inscripciones para una nueva edición del curso de Introducción a la Impresión 3D, una propuesta destinada a emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas empresas del departamento.

La capacitación se desarrollará en el Laboratorio Maker del HUBi, un espacio orientado a fomentar la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la tecnología.

Una formación para acercarse a la fabricación digital

La impresión 3D se ha convertido en una herramienta clave para distintos sectores productivos, por sus múltiples aplicaciones y posibilidades de desarrollo. En ese sentido, el curso ofrecerá una formación integral para quienes deseen iniciarse en el mundo de la fabricación digital, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

La propuesta busca que más personas puedan acceder a herramientas tecnológicas, fortalecer sus emprendimientos o explorar nuevas oportunidades laborales.

Capacitación práctica desde el primer día

A lo largo de 15 encuentros presenciales, los participantes incorporarán conocimientos teóricos y prácticos para comprender el funcionamiento de las impresoras 3D.

Además, aprenderán a utilizar programas de diseño y laminado, conocerán los materiales más utilizados y desarrollarán habilidades para crear o modificar modelos digitales.

Entre los principales contenidos se destacan la operación de impresoras 3D FDM, el uso de software especializado, el modelado básico, la adaptación de archivos, materiales y aplicaciones prácticas, mantenimiento, seguridad y el desarrollo de un proyecto final.

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Aprender haciendo en el Laboratorio Maker

Uno de los aspectos centrales del curso será su modalidad práctica. Los asistentes trabajarán de manera colaborativa y tendrán acceso a las impresoras disponibles en el laboratorio.

De esta forma, podrán aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales y avanzar en la creación de proyectos propios. La capacitación estará a cargo del docente Fernando Cardozo y contará con un cupo limitado de 15 participantes.

Días, lugar y modalidad del curso en Godoy Cruz

La capacitación comenzará el lunes 29 y tendrá modalidad presencial. La duración será de 15 clases, distribuidas en 30 horas, con una frecuencia de dos encuentros semanales.

El cursado será durante la mañana, en el Laboratorio Maker del HUBi, ubicado en el tercer piso de la UTN, Parque TIC.

Los participantes realizarán prácticas guiadas y desarrollarán un proyecto personal. Al finalizar, presentarán sus trabajos y recibirán el certificado que acredita la formación realizada.

Inscripciones abiertas

La propuesta está dirigida a mayores de 18 años que busquen incorporar nuevas competencias tecnológicas, fortalecer un emprendimiento, desarrollar proyectos personales o acercarse a un sector con creciente demanda.

Como los cupos son limitados, se recomienda realizar la inscripción con anticipación a través del formulario oficial.

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