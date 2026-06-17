El Festival Leer en Godoy Cruz finalizó con la entrega de la antología del Concurso Letras Jóvenes

El Festival Leer finalizó en Godoy Cruz luego de cinco jornadas dedicadas a la literatura , con la participación de librerías y editoriales mendocinas , más de 30 autores invitados y una amplia agenda de actividades que incluyó presentaciones de libros, charlas y talleres.

Organizado por el Municipio, el encuentro consolidó un espacio de promoción para las letras locales y reunió a lectores, escritores y referentes del sector cultural.

Durante cinco jornadas, el Festival Leer ofreció una programación destinada a fortalecer el vínculo entre autores, lectores, librerías, editoriales y espacios culturales de Mendoza .

La propuesta incluyó presentaciones de libros, charlas, talleres y distintas actividades orientadas a promover la lectura y visibilizar el trabajo de escritores locales .

El cierre del evento tuvo además un momento especial con la celebración del Día del Libro en Argentina, instancia en la que se presentó la antología impresa con los cuentos ganadores del Concurso Letras Jóvenes 2025.

Presentaron la antología del Concurso Letras Jóvenes 2025

Los autores premiados en el certamen, que ya habían recibido la publicación digital de sus trabajos en la Plataforma Leer y un reconocimiento económico, sumaron ahora la posibilidad de ver sus historias reunidas en formato físico.

La entrega de ejemplares formó parte de la edición número 28 del Concurso Letras Jóvenes, una iniciativa que nació en 1993 con el objetivo de abrir un espacio para jóvenes escritores que no encontraban lugar en otros certámenes.

Con el paso de los años, el concurso amplió su alcance a toda la provincia e incorporó distintas disciplinas, como narrativa, poesía e historieta.

image

Letras Jóvenes volvió a reconocer a nuevas generaciones de escritores

En esta edición, realizada en homenaje a María Elena Walsh, el concurso reunió trabajos de participantes de entre 9 y 24 años, divididos en cuatro categorías.

El jurado estuvo integrado por Analía Leyes, Gabriela Mezabotta, Javier Cusimano y Vanesa Stroscio, quienes evaluaron las producciones y definieron los tres primeros puestos de cada segmento.

En la categoría A, destinada a jóvenes de 21 a 24 años, el primer premio fue para Andrés Emmanuel Oña Torres, por “El país de las palabras dormidas”. El segundo lugar quedó para Mariana Jessie Humpiri Balabarca, con “El país donde las palabras germinan”, mientras que el tercer premio fue para Julieta Micaela Ríos Maccari, por “La abuela ciruela”.

Entre los participantes de 17 a 20 años, en la categoría B, Priscila María Alicia Spadela Parraga obtuvo el primer puesto con “¿Qué ves?”. El segundo premio fue para Lucía Ornella Bravin Trubiano, por “El pueblo que olvidó cantar”, y el tercero para Lisandro Misael Ríos, con “El sapo que quería cantar en el Teatro Colón”.

En tanto, en la categoría C, correspondiente a jóvenes de 13 a 16 años, los ganadores fueron Ana Josefina Nodaro, por “Línea 0”; Isabella Bravin Trubiano, por “El silencio del caracol y la asamblea del jardín”; y Simón Marin Sendra, por “El escuadrón de María Elena Walsh”.

La categoría D, destinada a chicos y chicas de 9 a 12 años, tuvo como ganadora a Sofía Bilyk, por “El secreto del uviciclo rodante”. El segundo premio fue para Victoria Emilia Jil Suarez, por “Lo recuerdo, soy Germán”, y el tercero para Abigail Cianci Prete, por “Revuelo en el bosque”.

Un espacio para promover la lectura y las nuevas voces en Godoy Cruz

Con esta edición, el Festival Leer cerró una nueva experiencia que combinó promoción cultural, encuentro entre autores y lectores, participación de editoriales y librerías mendocinas, y el impulso a nuevas voces de la literatura local.

El evento volvió a consolidarse como una propuesta clave para acercar la literatura a la comunidad y fortalecer el desarrollo de jóvenes escritores de toda la provincia.