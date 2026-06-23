Arizu Vibras en Godoy Cruz: Javier Calamaro y Hilda Lizarazu protagonizarán dos noches de música

El Espacio Arizu de Godoy Cruz se prepara para convertirse en el epicentro de uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza , donde la música en vivo, la gastronomía y el vino se fusionarán en una experiencia única. Durante dos noches, el 7 y 8 de agosto , Javier Calamaro e Hilda Lizarazu encabezarán una nueva edición de Arizu Vibras .

Espacio Arizu será el epicentro del rock y el pop nacional.

La propuesta invita a disfrutar de dos jornadas especiales en las que la música, la gastronomía, el vino y la cultura compartirán protagonismo. El evento se realizará el jueves 7 y viernes 8 de agosto , desde las 20 , y contará con artistas de primer nivel, DJs invitados, espacios gastronómicos, bodegas, feria de emprendedores y diversas actividades para el público.

Más que un ciclo de conciertos, Arizu Vibras busca revalorizar uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Godoy Cruz y Mendoza , acompañado por una programación artística que reúne a referentes nacionales y talentos locales en pleno crecimiento.

Noche 1: Javier Calamaro y Juampa Staiti abrirán el festival

La primera jornada tendrá como figura principal a Javier Calamaro, quien regresará a Mendoza para presentar un espectáculo en formato íntimo y acústico junto a Leandro Chiappe en piano y Norberto Alaguibe en percusión.

Arizu Vibras - Godoy Cruz - 6 y 7 agosto (4) Foto: Gentileza

El reconocido músico recorrerá los grandes éxitos de su carrera y presentará canciones de su último trabajo discográfico, Renaciendo sin ancla, en un show que promete una conexión cercana con el público.

La apertura estará a cargo del guitarrista, compositor y productor mendocino Juampa Staiti, una de las figuras destacadas de la escena local. Formado en el prestigioso Musicians Institute de Los Ángeles, desarrolló una extensa trayectoria como músico sesionista y participó en presentaciones junto a Enanitos Verdes, además de integrar diversos proyectos tributo dedicados a artistas internacionales como Toto, Bon Jovi y Jeff Beck.

En esta nueva etapa artística presentará su primer material solista acompañado por Pablo Sánchez, Horacio Munnia y Adrián Muñoz, con un repertorio que transforma experiencias personales en relatos musicales cargados de sensibilidad y potencia.

Arizu Vibras - Godoy Cruz - 6 y 7 agosto (3) Foto: Gentileza

La primera noche concluirá con la participación de un DJ invitado, que pondrá el broche de oro a una velada pensada para reunir distintas generaciones del rock argentino.

Noche 2: Hilda Lizarazu y Camila Coccia cerrarán Arizu Vibras

La segunda jornada tendrá como gran protagonista a Hilda Lizarazu, una de las artistas más influyentes del rock y el pop nacional. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, integró bandas emblemáticas como Los Twist y Suéter, colaboró estrechamente con Charly García y lideró la exitosa agrupación Man Ray.

Para su presentación en Arizu Vibras, la cantante ofrecerá un recorrido por las canciones más representativas de su carrera, incluyendo clásicos de Man Ray, composiciones de su etapa solista, obras emblemáticas de Charly García y algunos de los himnos más recordados del rock argentino.

Arizu Vibras - Godoy Cruz - 6 y 7 agosto (5) Foto: Gentileza

La apertura estará a cargo de Camila Coccia, cantante y compositora mendocina que se ha consolidado como una de las referentes emergentes del nuevo pop local. La artista viene de presentar su álbum Desastre Universal y de compartir escenario con bandas y artistas de gran convocatoria como Gauchito Club y Miranda!. Además, fue una de las seleccionadas para participar en la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Una experiencia única en Mendoza: actividades y cómo conseguir las entradas

Además de los espectáculos musicales, Arizu Vibras contará con una gran propuesta gastronómica, espacios de degustación de vinos, DJs invitados y una feria de emprendedores. De esta manera, el evento buscará ofrecer una experiencia integral para disfrutar de dos noches únicas en un entorno patrimonial de gran valor histórico.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.