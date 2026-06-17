Lavalle fortalece su sistema de defensa civil y gestión de emergencias

El Comité de Crisis Municipal de Lavalle realizó un nuevo encuentro en la Casa de la Cultura , con la participación de directores y personal municipal, bomberos, delegados distritales y representantes de distintos organismos y sectores de la sociedad.

La jornada tuvo como objetivo avanzar en la organización institucional y territorial ante posibles emergencias, a partir de la presentación de la normativa que crea el órgano municipal de defensa civil y del Plan de Contingencia Municipal .

La reunión se desarrolló en dos instancias. En primer lugar, se presentó la Ordenanza Municipal 1286/2026 , que crea el Órgano de Defensa y Protección Civil y el Comité de Crisis Municipal .

Desde el Municipio destacaron que Lavalle es el único departamento que cuenta con una normativa específica para trabajar la gestión de crisis, lo que permite ordenar roles, responsabilidades y mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia.

La ordenanza fue definida como una herramienta clave para organizar la respuesta institucional. “Es un organigrama de cómo nos vamos a mover. No es solamente un papel, es una herramienta que es tan importante como cada uno de nosotros que estamos acá, que vamos a aplicar esta herramienta”, sostuvo Nancy Griffone, directora de Ambiente, Planificación y Ordenamiento Territorial.

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Presentaron el Plan de Contingencia Municipal en Lavalle

En una segunda instancia, se presentó el Plan de Contingencia Municipal, elaborado a partir de datos técnicos y metodologías específicas para identificar las principales amenazas presentes en el departamento.

A través de diversos criterios, se evaluaron posibles riesgos y se los categorizó según niveles de prioridad, desde baja hasta muy alta. Entre las amenazas analizadas se destacan el viento Zonda, las olas de calor y la actividad sísmica, entre otras situaciones que pueden afectar a la comunidad lavallina.

El objetivo del plan es contar con una herramienta de planificación que permita anticipar escenarios, fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

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Un taller para identificar zonas de riesgo en los distritos

Con el propósito de dar mayor precisión al relevamiento, durante el encuentro se realizó un taller participativo con grandes mapas de los distritos de Lavalle.

Allí, los presentes marcaron calles, sectores y zonas que podrían presentar mayores riesgos ante una emergencia. Además, aportaron información territorial y señalaron problemáticas que no habían sido priorizadas inicialmente, pero que también podrían impactar en el departamento.

Desde el comité remarcaron que la participación de la comunidad resulta fundamental para validar y enriquecer la información trabajada en el Plan de Contingencia Municipal.

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La importancia de sumar más voces al comité

En ese sentido, Gustavo Segura, coordinador de la Mesa de Contingencia, destacó la necesidad de incorporar miradas de distintos sectores para fortalecer el trabajo conjunto. “Cada uno de nosotros aportamos algo, un granito de arena a este gran círculo que se ha formado”, expresó Segura.

Con este encuentro, Lavalle continúa consolidando una estructura local de prevención, coordinación y respuesta frente a emergencias, con una mirada territorial y participativa.