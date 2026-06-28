Rescate en Las Heras: auxiliaron a dos personas perdidas en el Cerro Gateado

Se perdieron durante una travesía en un cerro de Las Heras y debieron ser rescatados. Foto: Gentileza Wikiloc (arieljorge331)

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Por Celeste Funes







Dos personas de 60 y 67 años fueron auxiliadas por efectivos de la Patrulla de Rescate luego de desorientarse durante una travesía por el Cerro Gateado, en el departamento de Las Heras. El operativo concluyó con éxito y ambos se encontraban en buen estado de salud.

Rescate en Las Heras: qué ocurrió El hecho ocurrió alrededor de las 18.15 del sábado, cuando las autoridades recibieron el aviso de que dos personas habían perdido la orientación mientras recorrían la zona serrana. De inmediato, personal especializado se desplazó hacia el lugar para iniciar las tareas de búsqueda y asistencia.

Tras localizar a los excursionistas, identificados como J.C.B. (67) y S.E.B. (60), los rescatistas comprobaron que ninguno presentaba lesiones ni requería atención médica. Según manifestaron los propios involucrados, se habían desorientado durante el recorrido por el cerro, lo que motivó el pedido de ayuda.

Una vez asistidos y luego de verificar que se encontraban en buenas condiciones físicas, ambos pudieron retirarse por sus propios medios, dando por finalizado el operativo sin mayores complicaciones.

Durante el mediodía de ayer, se produjo un rescate similar luego de que un motociclista resultara herido tras sufrir una caída en las cercanías del cerro Vizcacha, también ubicado en Las Heras.