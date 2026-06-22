22 de junio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

¿Querés llegar a ver el partido de la Selección Argentina a tu casa? Esto tenés que pagar si no tenés auto

Los mendocinos que intentaron volver a sus casa para ver el partido se encuentran con tarifas muy por encima de lo habitual en las apps de viajes.

¿Querés llegar a ver el partido de la Selección Argentina a tu casa? Esto tenés que pagar si no tenés auto

¿Querés llegar a ver el partido de la Selección Argentina a tu casa? Esto tenés que pagar si no tenés auto

 Por Soledad Maturano

La Selección Argentina sale a la cancha a disputar su segundo partido en el Mundial 2026. Mientras tanto, muchos mendocinos terminan su jornada laboral con un único objetivo: llegar a tiempo a sus casas para ver el encuentro.

Con micros que vienen demorados o que hacen recorridos largos, muchos intentan volver a sus casas en Uber o Cabify. Sin embargo, quienes ya intentaron pedir uno se encuentran con una sorpresa poco agradable: las aplicaciones muestran tarifas que llegan a cuadruplicar los valores habituales.

conductor uber cabify
Volver a casa está cuatro veces más caro de lo habitual.

Volver a casa está cuatro veces más caro de lo habitual.

¿Oferta y demanda? o ¿Viveza?

Por ejemplo, un viaje desde el centro de Mendoza hasta la Sexta Sección supera los $15.000, cuando en un día normal ronda los $4.000.

La situación se repite para quienes regresan desde la Ciudad de Mendoza hacia Las Heras, donde los viajes llegan hasta los $19.500.

También ocurre con destinos de Guaymallén, como San José o Dorrego, donde las tarifas oscilan entre los $17.000 y los $19.000, muy por encima de los valores habituales.

Queda, entonces, la duda abierta. ¿Se trata de una forma de responder a la ley de oferta y demanda? ¿Es el funcionamiento habitual de las tarifas dinámicas? ¿O, simplemente, una viveza que termina pagando el usuario?

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