Caen los patentamientos de autos: cómo está Mendoza y cuáles son los 10 modelos más elegidos

La venta de autos 0km a lo largo y ancho del país continúa en números negativos. Los patentamientos cayeron un 25,6% interanual y acumulan un retroceso del 9,7% en lo que va de 2026. En ese escenario, Mendoza no escapó a la baja, aunque los números acumulados del año muestran una realidad diferente a la del promedio nacional.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en mayo se patentaron 41.921 vehículos en todo el país , una cifra que también representa una baja del 12,2% frente a abril .

Qué pasó con los patentamientos de autos en Mendoza

En Mendoza se patentaron 1.782 vehículos durante mayo, un 24,6% menos que en el mismo mes de 2025 y un 12,2% por debajo del registro de abril. La caída mensual fue similar a los datos nacionales.

Sin embargo, el panorama es diferente cuando se observa el acumulado del año. Entre enero y mayo se registraron 10.731 patentamientos en la provincia, un 1,5% menos que en igual período de 2025. En ese mismo lapso, a nivel nacional el acumulado es casi un 10%.

Con ese volumen de operaciones, Mendoza se mantiene como la quinta provincia con mayor cantidad de patentamientos del país, detrás de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Cuáles fueron los 10 autos más vendidos

Estos fueron los diez vehículos con más patentamientos durante mayo:

Toyota Hilux: 2.309 unidades.

Ford Ranger: 1.672.

Fiat Cronos: 1.627.

Ford Territory: 1.589.

Peugeot 208: 1.279.

Volkswagen Amarok: 1.172.

Chevrolet Onix: 1.156.

Toyota Yaris Cross: 1.034.

Chevrolet Tracker: 1.006.

Volkswagen Tera: 987.

toyota hilux Toyota Hilux fue el modelo más vendido.

Crece la importación de autos

Otro dato que sobresale del informe es el crecimiento de los vehículos importados. Actualmente representan cerca del 69% de los patentamientos registrados en el país, una participación en aumento frente a los modelos de producción nacional.