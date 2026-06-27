27 de junio de 2026
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Sitio Andino
Salario

El salario sigue siendo la principal razón para buscar un nuevo trabajo

La incertidumbre económica moderó la intención de cambiar de empleo, pero el salario continúa siendo el principal factor al momento de buscar un nuevo trabajo.

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Por Sitio Andino Economía

El salario y las oportunidades de crecimiento profesional continúan siendo los principales factores que impulsan a los trabajadores argentinos a buscar un nuevo empleo. Según un estudio de Randstad, uno de cada tres empleados evalúa cambiar de trabajo, aunque la movilidad laboral se mantiene estable respecto del año pasado.

El relevamiento reveló que el 33% de los trabajadores en Argentina está pensando en un cambio laboral, mientras que el 10% concretó un cambio de empleo durante el último semestre.

En comparación con 2025, la intención de cambiar de trabajo descendió apenas un punto porcentual (33% frente al 34%), mientras que quienes efectivamente cambiaron de empleo disminuyeron dos puntos porcentuales (10% contra 12%), lo que refleja una relativa estabilidad en el mercado laboral.

Un contexto que favorece la cautela

Los datos surgen del estudio anual sobre employer branding realizado por Randstad, que analiza el comportamiento de los trabajadores frente al cambio laboral en distintos países.

Según la compañía, la incertidumbre económica, la inflación y otros factores de la macroeconomía argentina explican una actitud más conservadora entre los trabajadores.

"La actividad económica y la demanda laboral aún no muestran señales de crecimiento sostenido, lo que reduce la predisposición a asumir riesgos", señalaron desde la consultora.

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Los jóvenes son quienes más buscan nuevas oportunidades de empleo

El estudio también evidencia diferencias generacionales. Los trabajadores más jóvenes lideran la intención de cambiar de empleo, con un 39%, seguidos por los millennials, con el 35%.

Más atrás aparecen los trabajadores de mayor edad, con un 23%, y los baby boomers, con apenas un 19%.

Desde Randstad destacaron que, aunque la movilidad laboral permanece estable, una parte importante del talento continúa evaluando nuevas oportunidades de desarrollo profesional, lo que representa un desafío para las empresas.

"Esto representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su propuesta de valor, atendiendo las expectativas y necesidades del talento para generar mayores niveles de compromiso y fidelización", indicaron.

Los principales motivos para cambiar de empleo

La baja remuneración continúa siendo el principal motivo que impulsa un cambio laboral y fue mencionada por el 50% de los encuestados.

Le siguen:

  • Falta de oportunidades de desarrollo profesional (36%).

  • Escaso equilibrio entre la vida laboral y personal (27%).

  • Ambiente de trabajo negativo (26%).

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La brecha entre las expectativas y la realidad

El informe también detectó una diferencia importante entre lo que los trabajadores buscan en un empleador y lo que perciben en sus empresas actuales.

Al momento de definir al empleador ideal, los argentinos priorizan:

  • Salario y beneficios competitivos (70%).

  • Un buen ambiente laboral (67%).

  • Oportunidades de desarrollo profesional (63%).

Sin embargo, Randstad advirtió que esos atributos no siempre se reflejan en la experiencia cotidiana de los empleados.

"Mientras que el salario y los beneficios se posicionan como el atributo más valorado al definir al empleador ideal, su peso relativo disminuye significativamente cuando los trabajadores evalúan a sus empleadores actuales. Lo mismo ocurre con las oportunidades de desarrollo profesional", concluyó la consultora.

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