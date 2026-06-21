21 de junio de 2026
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Empleo

La doble alarma del mercado laboral: menos empleo y salarios más débiles

Un informe de la UBA reveló que el trabajo registrado sigue por debajo de los niveles de hace casi cuatro años. Además, advirtió una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Empleo formal en retroceso: desde 2023, se perdieron miles de puestos de trabajo

Empleo formal en retroceso: desde 2023, se perdieron miles de puestos de trabajo

Por Sitio Andino Economía

El panorama del mercado laboral argentino continúa mostrando señales de fragilidad. Mientras el empleo formal volvió a retroceder durante marzo, el salario mínimo profundizó su pérdida de poder adquisitivo, consolidando un escenario marcado por la dificultad para generar trabajo registrado y sostener los ingresos frente a la inflación.

El dato surge de un informe realizado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA.

El empleo privado, en baja: hay 217.000 trabajadores menos que en 2023

Según el relevamiento, el empleo asalariado formal perdió 11.000 puestos de trabajo durante marzo, luego de la recuperación observada en febrero. Además, el empleo privado registrado retrocedió un 0,1% respecto del mes anterior.

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El informe señala que la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado sigue por debajo de los niveles existentes al inicio de la actual gestión. En comparación con noviembre de 2023, se contabilizan 217.000 puestos de trabajo menos.

A nivel sectorial, la Industria y el Comercio continúan liderando la destrucción de empleo iniciada en septiembre de 2025. En contraste, la Minería registró una mejora por segundo mes consecutivo, aunque todavía mantiene un saldo negativo en la comparación interanual. Por su parte, la Construcción permaneció estable durante febrero y marzo.

Otro dato destacado por el informe tiene que ver con las diferencias de género. Durante gran parte de 2025 y los primeros meses de 2026, el empleo femenino mostró un desempeño relativamente más favorable que el masculino. En abril, mientras el empleo de los hombres cayó un 0,1%, el de las mujeres registró una leve expansión del 0,1%.

El salario mínimo perdió casi el 40% de su poder de compra

Uno de los datos más relevantes del estudio está vinculado al salario mínimo, vital y móvil. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, su poder adquisitivo acumuló una caída del 39,7%, una de las mayores registradas en las últimas décadas.

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Un informe de la UBA reveló que el salario mínimo, vital y móvil acumula una de las mayores caídas de poder de compra de las últimas décadas.

Un informe de la UBA reveló que el salario mínimo, vital y móvil acumula una de las mayores caídas de poder de compra de las últimas décadas.

El deterioro comenzó a acelerarse a fines de 2023. En diciembre de ese año, el salario mínimo real cayó un 15%, mientras que en enero de 2024 volvió a retroceder un 17%.

De acuerdo con los investigadores, el valor real actual del salario mínimo se ubica por debajo del registrado antes de la crisis de 2001. Además, representa una pérdida del 66,5% respecto del máximo alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica que hoy equivale a apenas un tercio de aquel nivel histórico.

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