26 de junio de 2026
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Salario

Más transparencia en los recibos de sueldo: cómo impacta el nuevo formato en empresas y trabajadores

La reglamentación de la reforma laboral añade un rediseño del recibo de haberes que amplía la información sobre salario y el costo total del empleo registrado.

Más transparencia en los recibos de sueldo: cómo impacta el nuevo formato en empresas y trabajadores

Más transparencia en los recibos de sueldo: cómo impacta el nuevo formato en empresas y trabajadores

 Por Gestión Capital Humano

Durante décadas, el recibo de sueldo tuvo una función muy clara: reflejar cuánto percibía un trabajador, cuáles eran los descuentos aplicados y cuál era el monto final a cobrar. Si bien la tecnología fue transformando la forma de emitir este documento —pasando del papel a los formatos digitales—, su estructura permaneció prácticamente sin cambios.

Ese escenario comienza a modificarse con la entrada en vigencia del Decreto 407/2026, que introduce un nuevo esquema para los recibos de haberes y propone un cambio de enfoque: además de informar la remuneración del trabajador, también deberá mostrar parte de los costos que afronta el empleador para sostener esa relación laboral.

recibo de sueldo reforma laboral
El recibo de sueldo se rediseña y amplía información.

El recibo de sueldo se rediseña y amplía información.

Un recibo con más información

La principal novedad es que el documento dejará de estar centrado exclusivamente en el salario del colaborador para incorporar datos vinculados al costo laboral total.

Hasta ahora, el recibo permitía identificar conceptos como el sueldo básico, horas extras, adicionales, descuentos jubilatorios, obra social y el salario neto. Con el nuevo formato también deberán visualizarse las contribuciones patronales y otros conceptos que integran el costo del empleo formal, brindando una visión más amplia de la relación laboral.

¿Qué cambia para las organizaciones?

Para las empresas, el desafío no será únicamente administrativo. La implementación del nuevo modelo requerirá adecuaciones en los sistemas de liquidación de haberes y en las plataformas de gestión de Recursos Humanos, que deberán incorporar la información adicional exigida por la normativa.

En muchos casos, esto implicará actualizar parametrizaciones, revisar procesos internos y adaptar los recibos digitales para cumplir con el nuevo estándar establecido por la reglamentación.

Una de ellas es Yam Capital Humano, una plataforma integral de gestión para empresas de todos los tamaños y sectores, que centraliza los principales procesos de Recursos Humanos en un único entorno. A través de su integración con Sueldos Net, su solución de liquidación de haberes, las organizaciones ya pueden emitir el nuevo recibo de sueldo digital conforme a la normativa vigente, facilitando la adaptación a los cambios regulatorios sin afectar la operatoria diaria.

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Un paso hacia una mayor comprensión del costo laboral

El objetivo de esta modificación es ofrecer mayor transparencia sobre la composición del empleo registrado. A partir de ahora, los trabajadores podrán conocer no solo cuál es su remuneración, sino también qué otros conceptos forman parte del costo que asume la empresa por cada puesto de trabajo.

La intención es que esta información permita comprender con mayor claridad cómo se distribuyen los distintos aportes y contribuciones vinculados a una relación laboral formal, generando una mirada más integral sobre el sistema.

Implementación progresiva

Si bien la normativa ya se encuentra vigente, su aplicación práctica dependerá de los tiempos de actualización de los distintos sistemas de liquidación. Por este motivo, es probable que la incorporación del nuevo formato se produzca de manera gradual durante los próximos meses, a medida que los proveedores de software y las áreas de Recursos Humanos completen las adecuaciones necesarias.

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El nuevo formato del recibo de sueldo busca mayor transparencia en el salario.

El nuevo formato del recibo de sueldo busca mayor transparencia en el salario.

Un cambio que trasciende lo administrativo

Más allá de las modificaciones técnicas, el nuevo recibo de sueldo representa un cambio en la forma de comunicar la información laboral. Al incorporar datos que antes permanecían invisibles para la mayoría de los trabajadores, la medida abre la puerta a nuevas conversaciones sobre el costo del empleo registrado, la estructura de las contribuciones y el funcionamiento del sistema laboral argentino.

En este contexto, las empresas también tendrán el desafío de acompañar el cambio con una comunicación clara hacia sus colaboradores, facilitando la comprensión de un documento que, desde ahora, ofrecerá una visión mucho más completa de la relación laboral.

Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano

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