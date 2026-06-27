27 de junio de 2026
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América Latina

América Latina lidera el crecimiento mundial de data centers y Argentina busca posicionarse

Un informe de CBRE reveló que América Latina es la región de mayor crecimiento mundial en centros de datos y ubicó a Argentina entre los mercados con mayor potencial.

América Latina y el crecimiento de centros de datos (data centers) a nivel mundial.

América Latina y el crecimiento de centros de datos (data centers) a nivel mundial.

Por Sitio Andino Economía

América Latina se consolidó como la región con mayor crecimiento de centros de datos (data centers) a nivel mundial durante el primer trimestre de 2026 y Argentina aparece entre los países con mayor potencial de expansión, aunque su desarrollo dependerá de mejoras en la infraestructura energética.

Así lo revela el informe Global Data Center Trends 2026, elaborado por la consultora CBRE, que destaca un crecimiento interanual del 41,3% en la capacidad instalada de data centers en la región.

América Latina lidera el crecimiento mundial

El estudio señala que el fuerte crecimiento fue impulsado por la expansión de los grandes proveedores globales de servicios en la nube, conocidos como hyperscalers, y por la creciente demanda de infraestructura para proyectos vinculados con la inteligencia artificial.

En ese escenario, el Cono Sur gana protagonismo como un destino atractivo para nuevas inversiones en infraestructura digital.

Argentina, Uruguay y Paraguay, mercados emergentes

El informe identifica a Argentina, Uruguay y Paraguay como mercados emergentes con condiciones favorables para desarrollar nuevos centros de datos.

En el caso de Buenos Aires, CBRE destaca la sólida base de empresas tecnológicas y la infraestructura de conectividad existente como factores que favorecen la llegada de nuevas inversiones.

Sin embargo, el reporte advierte que el principal desafío continúa siendo la disponibilidad de energía y el desarrollo de la infraestructura eléctrica necesaria para acompañar el crecimiento del sector.

"Argentina y Uruguay tienen condiciones iniciales atractivas como la conectividad, recursos humanos calificados y estabilidad técnica, pero hasta que eso no esté resuelto a escala, seguimos siendo mercados con potencial, no mercados consolidados", explicó Santiago Diz, Senior Broker Industrial de CBRE Argentina.

En tanto, Paraguay sobresale por su disponibilidad de energía hidroeléctrica a costos competitivos, un aspecto cada vez más valorado por las empresas que demandan grandes volúmenes de energía.

Las ciudades que lideran la región de América Latina

Actualmente, cuatro mercados concentran la mayor capacidad instalada de data centers en América Latina:

  • São Paulo: 536,7 MW.

  • Querétaro (México): 298,2 MW.

  • Santiago de Chile: 165,8 MW.

  • Bogotá: 44,3 MW.

En conjunto, estas ciudades alcanzan 1.045 MW de capacidad instalada.

El caso de Querétaro

Uno de los datos más llamativos del informe corresponde a Querétaro, cuya capacidad instalada creció 450,2% interanual.

Según CBRE, ese salto fue posible gracias a la combinación de cuatro factores clave:

  • Disponibilidad de energía.

  • Infraestructura adecuada.

  • Decisiones regulatorias favorables.

  • Fuerte demanda internacional.

La inteligencia artificial impulsa la demanda

El informe también advierte que la expansión de las startups de inteligencia artificial, los neoclouds y los grandes operadores globales de nube está absorbiendo la nueva oferta de infraestructura a un ritmo sin precedentes.

Como consecuencia, las tasas de disponibilidad continúan reduciéndose en toda la región.

Uno de los casos más representativos es Santiago de Chile, que registra apenas 3,3% de disponibilidad, con solo 5,4 MW libres debido al alto nivel de precontratación.

Frente a este escenario, CBRE considera que garantizar el acceso a la energía será uno de los factores determinantes para que Argentina y otros mercados emergentes puedan consolidarse como nuevos polos de infraestructura digital.

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