El Papa León XIV llamó a "elegir la paz" en su primera misa de Pascua como papa

En su primera misa de Pascua como pontífice, el Papa León XIV lanzó un fuerte llamado a la paz en un contexto internacional marcado por conflictos armados y creciente tensión geopolítica.

Desde la Ciudad del Vaticano , el líder de la Iglesia Católica advirtió sobre el riesgo de naturalizar la violencia y la indiferencia frente al sufrimiento humano.

León XIV, en su primer Viernes Santo: fuerte mensaje contra la guerra y gestos que marcan su pontificado

Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro , el papa expresó su preocupación por la forma en que la sociedad global reacciona frente a la guerra.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes” , afirmó. En esa línea, alertó sobre la falta de sensibilidad ante “la muerte de miles de personas” y las consecuencias de odio y división que dejan los conflictos.

El pontífice sostuvo que el mundo necesita “un canto de esperanza” frente a escenarios bélicos como la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Un mensaje global del Papa León XIV en un contexto de tensión

A diferencia de otros discursos pascuales, donde tradicionalmente se enumeran conflictos específicos, León XIV optó por un enfoque más amplio y transversal.

El papa evitó mencionar escenarios puntuales y prefirió centrar su mensaje en una reflexión global sobre la violencia, la injusticia y la indiferencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/2040754321621729563&partner=&hide_thread=false ¡Convirtámonos a la paz de Cristo! ¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón! Por eso, los invito a todos a unirse a mí en la vigilia de oración por la paz que celebraremos en la plaza de San Pedro el próximo sábado 11 de abril. #Pascua — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 5, 2026

Una escenografía cargada de simbolismo

El pontífice —el primero nacido en Estados Unidos— celebró la misa en un altar al aire libre en la plaza de San Pedro, rodeado de rosas blancas y decoraciones primaverales.

La ambientación reforzó el mensaje de esperanza que buscó transmitir durante toda la ceremonia, en contraste con el contexto internacional marcado por la guerra.

Críticas a la injusticia y al egoísmo

Durante su homilía, León XIV también apuntó contra distintas formas de violencia estructural.

Advirtió que la muerte “acecha en las injusticias, en el egoísmo partidista, en la opresión de los pobres y en la falta de atención a los más vulnerables”. Además, denunció la “idolatría del lucro” y los abusos que afectan a los sectores más débiles.

Convocatoria a una vigilia por la paz

Como gesto concreto, el papa anunció la convocatoria a una vigilia de oración por la paz, que se realizará el próximo 11 de abril en la basílica de San Pedro.

La iniciativa busca reforzar su mensaje central: la necesidad urgente de construir una cultura de paz frente a un mundo atravesado por conflictos.