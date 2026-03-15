El mendocino Tomás Vitar se llevó la final de la Clase 2 del TN en Alta Gracia

El piloto mendocino Tomás Vitar tuvo una actuación brillante y se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN APAT) en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia , en la primera fecha del campeonato 2026.

Al mando de su Nissan March , el representante cuyano protagonizó una carrera intensa y logró sostener la punta en un final electrizante para celebrar un triunfo muy trabajado.

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Vitar había largado desde la pole position , luego de quedarse con la serie más rápida del fin de semana, y desde el inicio marcó el ritmo de la competencia.

Detrás del mendocino se ubicaban Pedro Grippo y Felipe Martini , quienes intentaron seguir el ritmo del líder durante los primeros giros.

La carrera tuvo una neutralización temprana tras el despiste de Santiago Robledo, aunque luego del relanzamiento el pelotón volvió a compactarse y la lucha por la punta se intensificó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensatn/status/2033234301064478819&partner=&hide_thread=false Tomas Vitar es el ganador de la final de la Clase 2#TNenCabalén pic.twitter.com/P1k9ZciDUt — TN (@prensatn) March 15, 2026

Defensa espectacular para quedarse con la victoria

En las vueltas finales la pelea por el liderazgo fue intensa, con cuatro autos disputando la punta del pelotón.

Sin embargo, el mendocino mostró una gran defensa y un ritmo sólido, lo que le permitió sostener el liderazgo y conseguir su primer triunfo de la temporada 2026.

El campeón de la divisional, Nicolás Posco, finalizó en la segunda posición, mientras que Francisco Coltrinari completó el podio.

El top 5 de la final en Alta Gracia

Tomás Vitar

Nicolás Posco

Francisco Coltrinari

Pedro Grippo

Exequiel Bastidas

Con este resultado, el piloto mendocino comienza el campeonato de la mejor manera posible, sumando una victoria importante en el arranque del calendario del Turismo Nacional 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_Clasificando/status/2033187886518923755&partner=&hide_thread=false Tomas Vitar (8:35:762) y Valentino Quattrocchi (10:05:397), los ganadores en las series de la C2 del #TNenCordoba pic.twitter.com/4serOCpcoh — Clasificando (@_Clasificando) March 15, 2026

Preguntas clave sobre la carrera del TN en Alta Gracia

¿Quién ganó la final de la Clase 2 del TN en Alta Gracia?

El mendocino Tomás Vitar se quedó con la victoria.

¿Dónde se disputó la carrera?

En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba.

¿Quiénes completaron el podio?

Nicolás Posco terminó segundo y Francisco Coltrinari fue tercero.

¿Qué auto utilizó Tomás Vitar?

El mendocino ganó la carrera a bordo de un Nissan March.