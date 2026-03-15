El mendocino Tomás Vitar se llevó la final de la Clase 2 del TN en Alta Gracia

El piloto mendocino Tomás Vitar tuvo una actuación brillante y se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN APAT) en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en la primera fecha del campeonato 2026.
El piloto mendocino Tomás Vitar se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Repasá lo sucedido.
El piloto mendocino Tomás Vitar tuvo una actuación brillante y se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN APAT) en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en la primera fecha del campeonato 2026.
Al mando de su Nissan March, el representante cuyano protagonizó una carrera intensa y logró sostener la punta en un final electrizante para celebrar un triunfo muy trabajado.
Vitar había largado desde la pole position, luego de quedarse con la serie más rápida del fin de semana, y desde el inicio marcó el ritmo de la competencia.
Detrás del mendocino se ubicaban Pedro Grippo y Felipe Martini, quienes intentaron seguir el ritmo del líder durante los primeros giros.
La carrera tuvo una neutralización temprana tras el despiste de Santiago Robledo, aunque luego del relanzamiento el pelotón volvió a compactarse y la lucha por la punta se intensificó.
En las vueltas finales la pelea por el liderazgo fue intensa, con cuatro autos disputando la punta del pelotón.
Sin embargo, el mendocino mostró una gran defensa y un ritmo sólido, lo que le permitió sostener el liderazgo y conseguir su primer triunfo de la temporada 2026.
El campeón de la divisional, Nicolás Posco, finalizó en la segunda posición, mientras que Francisco Coltrinari completó el podio.
Tomás Vitar
Nicolás Posco
Francisco Coltrinari
Pedro Grippo
Exequiel Bastidas
Con este resultado, el piloto mendocino comienza el campeonato de la mejor manera posible, sumando una victoria importante en el arranque del calendario del Turismo Nacional 2026.
El mendocino Tomás Vitar se quedó con la victoria.
En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba.
Nicolás Posco terminó segundo y Francisco Coltrinari fue tercero.
El mendocino ganó la carrera a bordo de un Nissan March.