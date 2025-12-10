10 de diciembre de 2025
{}
Tomás Vitar, campeón mendocino del Turismo Pista: su regreso, el título y el sueño del TC

El mendocino Tomás Vitar, flamante campeón del Turismo Pista Clase 3, contó cómo fue su retorno y lo que pudo lograr. Mirá lo que se viene.

Tomás Vitar, flamante campeón mendocino del Turismo Pista Clase 3, tras una temporada inolvidable junto al MS Racing.

Foto: Yemel Fil
 Por Martín Sebastián Colucci

El mendocino Tomás Vitar cerró un año perfecto al consagrarse campeón del Turismo Pista Clase 3, la categoría nacional de automovilismo que lo vio regresar tras dos temporadas sin competir. Con trabajo, humildad y el apoyo de un equipo chico pero sólido, el piloto de 21 años volvió para escribir la página más importante de su carrera.

“Volví después de dos años y estoy viviendo un sueño”, dijo Tomás Vitar

Vitar reconoció el impacto emocional del regreso, en un charla descontracturada con Sitio Andino: “Estuve dos años sin correr y no la pasé bien. Este año tomamos la decisión de volver junto al MS Racing, unos chicos de Lobería que confiaron en mí. Estoy viviendo un sueño”, aseguró pensando en ese esperado retorno.

Vitar (1)
El mendocino Tomás Vitar ganó en La Plata y se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Pista 2025.

Un equipo humilde, de pueblo, que hizo historia con Tomás Vitar

Lejos de los grandes talleres del automovilismo nacional, Vitar destacó el valor del grupo que lo impulsa: “El MS Racing es un equipo de pueblo: Lobería tiene 3.000 habitantes y todos son fierreros. Trabajan con humildad y pasión”, aseguró en virtud al banque que tiene y tuvo de sus laderos en la pista.

Además, el piloto mendocino hizo referencia a quienes son su sostén del otro lado de la baranda: “Detrás mío está mi familia, que siempre empujó. Sin ellos nada hubiera sido posible”.

Por otro lado, Tomi Vitar no olvidó en este camino su salto desde el karting, el cual también marcó un quiebre: “Cuando empecé era solo diversión. Cuando llegaron los resultados arriba del auto decidimos ir al nivel nacional. Fue el paso que cambió todo”, precisó.

Tomas Vitar, campeon argentino automovilismo

El entrenamiento que define al piloto moderno

Tomás Vitar explicó que hoy el piloto moderno no se prepara sólo desde lo físico, sino desde la cabeza: “Trabajamos mucho lo cognitivo: simulador, reflejos, toma de decisiones. En nuestra categoría casi no hay pruebas reales, por eso el simulador es clave para llegar afilados”, contó. Y dejó una frase que resume su mirada sobre el automovilismo: “Esto es 20% piloto y 80% auto. Si hay mérito, es mérito del equipo”.

El salto al TC, el presente mendocino y su mirada sobre Colapinto

Con el título consumado, Vitar ya piensa en lo que viene. Su idea es correr en TC Pista en 2026, la antesala directa del Turismo Carretera, y está en conversaciones con la familia Jakos para integrarse al proyecto: “Ojalá en 2027 podamos llegar al TC, que es el sueño de todos”, afirmó.

También destacó el presente del automovilismo en la provincia: “El automovilismo en Mendoza está muy bien. La coronación de Julián en la Clase 3 del TN, la vuelta del TN a San Martín con más de 30.000 personas, y lo nuestro marcaron un año espectacular”.

image
El piloto de Mendoza Tomás Vitar perdió el podio por un recargo tras maniobra indebida.

Franco Colapinto y el mensaje para los chicos

Sobre Franco Colapinto, con quien compartió equipo, fue tajante: “Es un pilotazo. Los que lo critican no saben cómo anda realmente. Este año el equipo no estuvo al nivel, pero él sí. Tiene un futuro enorme”.

Antes de cerrar, dejó un mensaje para los pilotos jóvenes: “Las oportunidades vuelven. Lo económico pesa, pero no te cierra las puertas para siempre. Siempre se puede volver. Yo soy el ejemplo”.

