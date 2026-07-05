TN Clase 3: Julián Santero sigue en el podio del campeonato y Vicino volvió a sumar en Termas

Los pilotos mendocinos, entre ellos Juilián Santero, tuvieron una nueva presentación en Termas de Río Hondo y siguen siendo protagonistas.

Los mendocinos volvieron a tener presencia destacada en la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 3. Julián Santero terminó quinto, Lucas Vicino logró un gran tercer puesto y Gonzalo Antolín continúa dentro del Top 25 del campeonato, en una carrera que tuvo como gran vencedor a Agustín Canapino.

Julián Santero volvió a sumar puntos importantes al finalizar quinto en la final disputada en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. El piloto mendocino llegó a 102 puntos y se mantiene tercero en el campeonato , aunque ahora quedó a 47 unidades del líder.

Lucas Vicino, por su parte, fue uno de los grandes protagonistas del domingo. El mendocino completó una excelente actuación para terminar tercero , detrás de Agustín Canapino y Facundo Ardusso , consiguiendo uno de sus mejores resultados de la temporada.

Agustín Canapino cerró un fin de semana ideal al quedarse con la victoria , luego de recuperar la punta en la décima vuelta tras superar a Jorge Barrio. El arrecifeño completó las 18 vueltas en 35:02.597 , escoltado por Facundo Ardusso , a 1.312 segundos , y por Lucas Vicino , que terminó a 1.604 .

#TN | EL "TITÁN" CANTÓ VICTORIA @AgustinCanapino se quedó con la victoria en la Final que la Clase 3 del @Apat_TN disputó en la tarde dominical en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. El piloto arrecifeño realizó una gran maniobra para superar a Jorge… pic.twitter.com/vZVYn77oVV

Con este triunfo, Canapino llegó a 142 puntos y quedó como nuevo líder del campeonato, aprovechando el complicado domingo de Facundo Chapur, que finalizó 12° y ahora manda con una ventaja mínima de siete unidades.

Así quedaron los mendocinos en el campeonato y lo que se viene

Julián Santero continúa siendo el mendocino mejor ubicado en la tabla, ocupando el tercer puesto con 102 puntos, mientras que Gonzalo Antolín aparece 23° con 33 unidades y Lucas Vicino marcha 24° con 26 puntos.

La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará del 31 de julio al 2 de agosto en el circuito San Juan-Villicum, donde los representantes mendocinos buscarán seguir descontando puntos en el campeonato.