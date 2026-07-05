5 de julio de 2026
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Sitio Andino
Julián Santero

TN Clase 3: Julián Santero sigue en el podio del campeonato y Vicino volvió a sumar en Termas

El mendocino Julián Santero finalizó quinto en la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 3 Mirá cómo les fue a los demás.

Los pilotos mendocinos, entre ellos Juilián Santero, tuvieron una nueva presentación en Termas de Río Hondo y siguen siendo protagonistas.

Los pilotos mendocinos, entre ellos Juilián Santero, tuvieron una nueva presentación en Termas de Río Hondo y siguen siendo protagonistas.

Por Sitio Andino Deportes

Los mendocinos volvieron a tener presencia destacada en la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 3. Julián Santero terminó quinto, Lucas Vicino logró un gran tercer puesto y Gonzalo Antolín continúa dentro del Top 25 del campeonato, en una carrera que tuvo como gran vencedor a Agustín Canapino.

Lucas Vicino, por su parte, fue uno de los grandes protagonistas del domingo. El mendocino completó una excelente actuación para terminar tercero, detrás de Agustín Canapino y Facundo Ardusso, consiguiendo uno de sus mejores resultados de la temporada.

Canapino hizo el negocio perfecto en Santiago del Estero

Agustín Canapino cerró un fin de semana ideal al quedarse con la victoria, luego de recuperar la punta en la décima vuelta tras superar a Jorge Barrio. El arrecifeño completó las 18 vueltas en 35:02.597, escoltado por Facundo Ardusso, a 1.312 segundos, y por Lucas Vicino, que terminó a 1.604.

Con este triunfo, Canapino llegó a 142 puntos y quedó como nuevo líder del campeonato, aprovechando el complicado domingo de Facundo Chapur, que finalizó 12° y ahora manda con una ventaja mínima de siete unidades.

Así quedaron los mendocinos en el campeonato y lo que se viene

Julián Santero continúa siendo el mendocino mejor ubicado en la tabla, ocupando el tercer puesto con 102 puntos, mientras que Gonzalo Antolín aparece 23° con 33 unidades y Lucas Vicino marcha 24° con 26 puntos.

La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará del 31 de julio al 2 de agosto en el circuito San Juan-Villicum, donde los representantes mendocinos buscarán seguir descontando puntos en el campeonato.

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