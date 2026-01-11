Valentín Castellanos marcó su primer gol en el West Ham y lo metió en la próxima ronda de la FA Cup

Valentín Castellanos convirtió de cabeza en el alargue y selló la clasificación del West Ham United en la FA Cup.

Valentín Castellanos empezó a escribir su historia en el fútbol inglés con una noche inolvidable. Apenas seis días después de ser presentado oficialmente como refuerzo del West Ham, el delantero argentino convirtió su primer gol con la camiseta de los Hammers, un tanto decisivo que significó la clasificación a la siguiente ronda de la FA Cup.

El mendocino, de 27 años, dejó la Lazio con el objetivo de sumar continuidad, protagonismo y mantenerse en la órbita de la Selección argentina de cara al Mundial 2026. Y en Londres ya comenzó a demostrar por qué fue buscado: goles en momentos clave.

Un cabezazo letal en el alargue para destrabar un partido complicado El cruce ante Queens Park Rangers no fue sencillo para el West Ham. En los 90 minutos reglamentarios, el marcador terminó 1-1 con goles de Crysencio Summerville para los Hammers y Richard Kone para el QPR, en un duelo intenso y parejo.

El pase de ronda se definió en el tiempo suplementario y fue allí donde apareció Castellanos. A los 98 minutos, el argentino se metió con decisión en el área, saltó más alto que todos y conectó un potente cabezazo que terminó en el fondo de la red. Un gol de manual para un delantero de área y una explosión de alivio en el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2010394149003120966&partner=&hide_thread=false PRIMER GOL DE TATY CASTELLANOS EN WEST HAM, PARA EL TRIUNFO EN EL ALARGUE.pic.twitter.com/GPQmmB2kXX — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 11, 2026 Un refuerzo millonario con la misión de salvar al West Ham Castellanos llegó al club londinense tras una inversión cercana a los 29 millones de euros, en una apuesta fuerte de la dirigencia para revertir el delicado presente deportivo. Actualmente, el West Ham se ubica 18° sobre 20 equipos en la Premier League, en zona de descenso, con ocho puntos de desventaja respecto al Nottingham Forest, rival que lo venció 2-1 en su debut liguero. Con dos titularidades consecutivas y ahora su primer gol oficial, Taty empieza a cumplir con el rol que fue a buscar el club: presencia en el área, juego aéreo y goles que valgan puntos y clasificaciones.