21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina ya está en Dallas y quedó lista para jugar un partido clave ante Austria

La Selección de fútbol de Argentina ya se encuentra donde se medirá por el exigente Mundial 2026 ante los autríacos. Repasá todas las novedades.

Lionel Messi y la delegación argentina arribaron a Dallas para disputar la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Lionel Messi y la delegación argentina arribaron a Dallas para disputar la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ya se encuentra en Dallas, ciudad donde este lunes enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Luego de un entrenamiento liviano en Kansas City, el plantel encabezado por Lionel Scaloni viajó a Texas con el objetivo de conseguir una victoria que le permita asegurar la clasificación a los 16avos de final.

Por qué el partido ante Austria es clave para Argentina

Argentina puede asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 si consigue una victoria frente a Austria. Luego del contundente 3 a 0 sobre Argelia, el conjunto albiceleste afrontará un encuentro determinante para encaminar su clasificación y llegar con tranquilidad a la última fecha de la fase de grupos.

El debut dejó sensaciones inmejorables para el equipo de Lionel Scaloni, especialmente por la actuación de Lionel Messi, quien marcó un histórico hat-trick y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con ese envión anímico, la Albiceleste intentará dar otro paso firme frente a un seleccionado austríaco que también llega fortalecido tras su victoria sobre Jordania.

Una vez en Texas, la delegación se instaló en el histórico Hotel Adolphus, donde permanecerá concentrada hasta después del compromiso frente a Austria. Durante la práctica matutina, el cuerpo técnico también trabajó movimientos defensivos, variantes ofensivas y diferentes escenarios de partido con el objetivo de llegar de la mejor manera al segundo compromiso mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2068756814234083786&partner=&hide_thread=false

Cuál será la agenda de Argentina después de enfrentar a Austria

La Selección regresará a Kansas City luego del encuentro y repetirá la logística para el partido ante Jordania. Tras el compromiso ante Austria, el equipo volverá a pasar la noche en Dallas y regresará el martes a Kansas City, ciudad que funciona como base de operaciones durante la Copa del Mundo.

Allí, la delegación continúa alojándose en el Hotel Origin y realiza los entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center, donde cuenta con instalaciones especialmente adaptadas para replicar las condiciones de trabajo habituales de la AFA en el predio de Ezeiza. Posteriormente, la Selección repetirá el mismo esquema de viaje para afrontar el último partido del Grupo J frente a Jordania, previsto para el próximo fin de semana.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026 en vivo: Japón cerró el día con una victoria memorable

Mundial 2026 en vivo: así fue la heroica victoria de Paraguay que lo deja con vida en la Copa

Cómo fue la práctica de la Selección Argentina en medio del escándalo por la fake news

Mundial 2026 en vivo: gracias a un blooper, México es el primer clasificado a los 16avos de final

Imágenes sensibles: la estremecedora lesión de Ismael Koné en Canadá que preocupó al mundo

Eligió creer: la insólita promesa de Maxi López en el Mundial 2026 que enloqueció a los fanáticos argentinos

Tagliafico lo puso en un aprieto gigante a Scaloni en el medio del Mundial 2026

Repasá las posiciones tras la disputa de la primera fecha en el Mundial 2026

Lee además
Uruguay y Cabo Verde se midieron por el exigente Mundial 2026 y no hubo diferencias. video

Uruguay y sus errores infantiles permitieron que Cabo Verde se lleve otro puntazo en el Mundial 2026
Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar a Austria en un partido clave para las aspiraciones de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Austria lo tienen a maltraer con el once inicial: mirá lo que pasó
LO QUE SE LEE AHORA
Fernando Gago permanece internado en Chile luego de sufrir un problema cardiovascular que obligó a una intervención de urgencia.

El deseperado pedido de Gago tras ser operado de urgencia

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Fernando Gago permanece internado en Chile luego de sufrir un problema cardiovascular que obligó a una intervención de urgencia.

El deseperado pedido de Gago tras ser operado de urgencia

Comienza el invierno en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 21 de junio de 2026.

Comienza el invierno: qué dice el pronóstico del tiempo para Mendoza y cómo será la nueva estación

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio