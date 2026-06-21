Mundial 2026: Argentina ya está en Dallas y quedó lista para jugar un partido clave ante Austria

Lionel Messi y la delegación argentina arribaron a Dallas para disputar la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La Selección argentina ya se encuentra en Dallas , ciudad donde este lunes enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 . Luego de un entrenamiento liviano en Kansas City, el plantel encabezado por Lionel Scaloni viajó a Texas con el objetivo de conseguir una victoria que le permita asegurar la clasificación a los 16avos de final .

Argentina puede asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 si consigue una victoria frente a Austria. Luego del contundente 3 a 0 sobre Argelia , el conjunto albiceleste afrontará un encuentro determinante para encaminar su clasificación y llegar con tranquilidad a la última fecha de la fase de grupos.

El debut dejó sensaciones inmejorables para el equipo de Lionel Scaloni , especialmente por la actuación de Lionel Messi , quien marcó un histórico hat-trick y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con ese envión anímico, la Albiceleste intentará dar otro paso firme frente a un seleccionado austríaco que también llega fortalecido tras su victoria sobre Jordania.

La delegación argentina arribó durante la tarde a Dallas luego de un vuelo de aproximadamente una hora y media desde Kansas City. Antes de viajar, el plantel realizó una práctica de baja intensidad enfocada en aspectos tácticos y trabajos de pelota parada. El cuerpo técnico buscó ajustar detalles vinculados al funcionamiento colectivo y estudiar algunos movimientos característicos del conjunto europeo.

Una vez en Texas, la delegación se instaló en el histórico Hotel Adolphus, donde permanecerá concentrada hasta después del compromiso frente a Austria. Durante la práctica matutina, el cuerpo técnico también trabajó movimientos defensivos, variantes ofensivas y diferentes escenarios de partido con el objetivo de llegar de la mejor manera al segundo compromiso mundialista.

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Cuál será la agenda de Argentina después de enfrentar a Austria

La Selección regresará a Kansas City luego del encuentro y repetirá la logística para el partido ante Jordania. Tras el compromiso ante Austria, el equipo volverá a pasar la noche en Dallas y regresará el martes a Kansas City, ciudad que funciona como base de operaciones durante la Copa del Mundo.

Allí, la delegación continúa alojándose en el Hotel Origin y realiza los entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center, donde cuenta con instalaciones especialmente adaptadas para replicar las condiciones de trabajo habituales de la AFA en el predio de Ezeiza. Posteriormente, la Selección repetirá el mismo esquema de viaje para afrontar el último partido del Grupo J frente a Jordania, previsto para el próximo fin de semana.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: