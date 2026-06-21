22 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni elogió a Austria, habló de Messi y recordó el histórico gol de Maradona a Inglaterra

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, dio detalles de cómo se preparó el equipo para el gran duelo de mañana por el duro Mundial 2026. Repasá lo que dijo.

Lionel Scaloni analizó la segunda fecha del Mundial 2026 para el cuadro nacional.

Lionel Scaloni analizó la segunda fecha del Mundial 2026 para el cuadro nacional.

Por Sitio Andino Deportes

A horas del duelo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó al próximo rival de la Selección argentina, habló del presente de Lionel Messi, se refirió al estado físico de sus dirigidos y recordó uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino: el gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Qué dijo Scaloni sobre Austria antes del partido con Argentina

Lionel Scaloni consideró que Austria será un rival exigente y diferente a Argelia." Austria es un buen rival, siempre hay que tenerlo en cuenta. Es un rival complicado porque ganamos ambos los primeros partidos y eso va a ayudar al espectáculo", explicó el entrenador argentino. Además, destacó algunas características del conjunto europeo y marcó diferencias respecto al debut frente a Argelia.

"Austria es más vertical. Las diferencias las hay en todos los equipos. Van a buscar el arco de enfrente de una manera diferente y eso está bueno para el espectáculo", analizó. El entrenador también recordó que el desarrollo del Mundial ha demostrado que no existen rivales sencillos. "El Mundial nos dice que no hay partidos fáciles, sobre todo en la fase de grupos", sostuvo.

El estado físico del plantel y el deseo para Lionel Messi

Scaloni aseguró que todos los jugadores están disponibles para enfrentar a Austria. "Están todos disponibles para jugar. Es difícil que estén al ciento por ciento, pero llegan al máximo de sus posibilidades", explicó el entrenador al ser consultado por la condición física de algunos futbolistas que arrastraban molestias.

Además, el técnico fue consultado por la cercanía del cumpleaños de Lionel Messi y dejó una respuesta tan sencilla como emotiva. "Un deseo, el que todos queremos: que sea feliz", afirmó entre sonrisas. Sobre el funcionamiento del equipo, Scaloni destacó que la base del plantel campeón del mundo sigue manteniendo el mismo compromiso competitivo. "No han dado muestras de haber bajado el pistón y por eso están acá. Hay margen de mejora siempre", señaló en referencia a la comparación entre el grupo campeón en Qatar 2022 y el actual.

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El recuerdo de Scaloni sobre el gol de Maradona a Inglaterra

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando fue consultado por el aniversario del histórico gol de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. "Estaba en mi casa, en la casa de mi abuela. No teníamos casa nosotros. Emocionante. No sabía que mañana se cumplían años de ese golazo", recordó.

Y agregó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos: "Lo veremos en todos lados y lloraremos un poquito". El entrenador también remarcó la importancia del grupo dentro de la estructura de la Selección y el respaldo permanente hacia Messi. "Creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones. Somos conscientes de que al lado de un amigo es mejor vivir situaciones buenas o malas", concluyó.

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La palabra completa de Lionel Scaloni

Embed - EN VIVO: Lionel Scaloni habla en conferencia HOY en la previa de Selección Argentina vs. Austria

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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