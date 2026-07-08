8 de julio de 2026
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Sitio Andino
CTC

Por el 40° aniversario de CTC, un vecino de San Carlos ganó un viaje soñado al Caribe

Mauricio Madrid recibió la inesperada noticia mientras trabajaba y se convirtió en el ganador de un viaje al Caribea. El hombre contó que no imaginaba ser el ganador.

Su nombre fue elegido como ganador de un viaje al Caribe.

Su nombre fue elegido como ganador de un viaje al Caribe.

Por Sitio Andino Departamentales

La rutina de trabajo de un vecino de San Carlos cambió por completo cuando recibió una noticia que no esperaba. Su nombre fue elegido como ganador de un viaje al Caribe, beneficio que obtuvo por el 40° aniversario de CTC. Mauricio Madrid expresó que nunca imaginó que sería el ganador.

"Recibí la noticia en el trabajo, no me lo esperaba", expresó emocionado al recordar el momento en el que le comunicaron que había sido seleccionado. El ganador explicó que desde hace siete años vive en San Carlos, en la zona de La Consulta, y que desde ese tiempo mantiene vínculo con la empresa.

Compartirá el viaje con su pareja

El premio será una oportunidad para disfrutar junto a su esposa Mónica, quien lo acompañará en esta experiencia. Ambos comenzarán ahora con los preparativos para organizar el viaje y vivir unas vacaciones especiales.

"Ahora vamos a ver con ella, es cuestión de empezar a organizar el viaje", comentó entre risas, mostrando la felicidad por el reconocimiento recibido.

El agradecimiento a la empresa

Luego de conocer que había sido el ganador, el vecino destacó el acompañamiento y la forma de trabajo de la empresa. "Que se mantengan bien así como vienen. Muchas gracias por el beneficio, uno no lo esperaba", señaló.

Con ilusión y alegría, el flamante ganador ya comienza a pensar en su próxima aventura: un viaje al Caribe que llegó de manera inesperada y que quedará como un recuerdo especial para compartir con su pareja.

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