31 de mayo de 2026
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Oncología

San Rafael se prepara para su nuevo Centro de Oncología: qué servicios claves ofrecerá

El Gobierno provincial invertirá $8.000 millones en el nuevo Centro de Oncología de San Rafael, cuyos pliegos se publicarán en 15 días.

San Rafael se prepara para su Centro de Oncología: qué servicios clave ofrecerá. Imagen ilustrativa

San Rafael se prepara para su Centro de Oncología: qué servicios clave ofrecerá. Imagen ilustrativa

 Por Natalia Mantineo

San Rafael entra en la cuenta regresiva para una obra histórica. En los próximos quince días, el Gobierno de Mendoza publicará los pliegos para licitar el nuevo Centro de Oncología del Sur, un complejo de $8.000 millones que sumará servicios clave como tomografía, una farmacia de vanguardia, mayor espacio para quimioterapia y mejoras edilicias en el área de medicina nuclear.

"Una vez operativos estos espacios, se procederá al traslado de las dependencias actuales para liberar, refuncionalizar y ampliar la estructura existente, que pasará a estar abocada de forma exclusiva a la atención oncológica", contó el funcionario.

En términos de envergadura, el nuevo polo sanitario sumará una importante cantidad de superficie cubierta al sistema público del Sur: el sector específico de Oncología contará con más de 1.350 metros cuadrados, mientras que el Área Departamental abarcará otros 1.500 metros cuadrados.

17 de Marzo de 2026, entrevista Ministro de Salud y deportes, Rodolfo Montero. Fuesmen
Oncología en el Sur: el ministro de Salud brindó detalles de la mega obra.

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Oncología en el Sur: los servicios clave del nuevo centro

Si bien la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen) ya brinda asistencia en la zona, el fuerte crecimiento de la demanda oncológica hacía indispensable una infraestructura con mayor capacidad, seguridad y tecnología. Entre las novedades y servicios clave que ofrecerá el futuro complejo se destacan:

  • Nuevo servicio de Tomografía: una incorporación fundamental para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes sin necesidad de derivaciones.

  • Ampliación del área de infusiones (Quimioterapia): el sector de tratamientos sistémicos sumará metros cuadrados y comodidades, diseñado bajo estrictos estándares de seguridad y calidad para el paciente.

  • Farmacia especializada de vanguardia: se incorporará una nueva campana de flujo laminar, equipamiento crítico para garantizar la máxima seguridad y precisión en el preparado de las medicaciones oncológicas.

  • Modernización de Medicina Nuclear e Imágenes: el proyecto incluye la refacción integral de las áreas del resonador magnético, los servicios de radioterapia y el sector de diagnóstico por imágenes.

  • Conexión estratégica con el Hospital Schestakow: el centro estará vinculado de manera directa con el nosocomio regional, lo que agilizará los traslados internos y optimizará la logística médica de alta complejidad.

Fuesmen San Rafael - 29406
El centro contará con equipamiento de vanguardia.

El centro contará con equipamiento de vanguardia.

El impacto en el recurso humano

Respecto a la conformación del equipo médico, las autoridades aclararon que el sector oncológico mudará su estructura y profesionales actuales al nuevo edificio, garantizando la continuidad de las terapias en marcha.

No obstante, el Ministerio de Salud anticipó que el foco de la incorporación y contratación de nuevos profesionales estará puesto en el Área Departamental de Salud, con el objetivo de seguir fortaleciendo la red de atención primaria en los distintos barrios y distritos de San Rafael.

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