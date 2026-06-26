Hebe Casado respaldó la renuncia de Esteban Bullrich al PRO: "Coincido"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , volvió a marcar diferencias con la conducción del PRO y respaldó públicamente la decisión del exsenador nacional Esteban Bullrich de renunciar al partido que ayudó a fundar junto a Mauricio Macri.

A través de sus redes sociales, Casado reposteó la carta abierta que Bullrich le envió al expresidente y acompañó la publicación con un breve pero contundente mensaje: "Coincido con Esteban" .

La definición de la vicegobernadora mendocina cobra relevancia en medio de las discusiones que atraviesa el PRO y cuando distintos dirigentes del espacio analizan su futuro político y la relación con el gobierno de Javier Milei.

Cabe aclarar que Casado se desafilió del PRO luego de incluso intentar competir por la presidencia del mismo. Las diferencias con la conducción de Macri, de Omar De Marchi y ese grupo de dirigentes la llevó a tomar la decisión de apartarse del partido.

El objetivo era sumarse a la Libertad Avanza aunque aún su ficha de afiliación no fue aceptada y es una apartidaria.

La carta con la que Bullrich dejó el PRO

En la extensa carta dirigida a Mauricio Macri, Bullrich comunicó su "renuncia irrevocable" al PRO después de más de dos décadas de militancia y recordó que fue uno de los fundadores del partido.

El exministro de Educación sostuvo que ya no se siente representado por muchas de las decisiones adoptadas por el espacio y afirmó que existe una distancia creciente entre los valores que dieron origen al PRO y el rumbo que tomó la fuerza política.

"Me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen", escribió.

Bullrich explicó además que su enfermedad le permitió replantearse muchas cuestiones personales y políticas, y aseguró que no podía seguir formando parte de una organización con la que ya no se sentía identificado.

La referencia a Manuel Adorni

Uno de los pasajes más fuertes del texto apunta a la defensa que, según Bullrich, el PRO realizó del vocero presidencial Manuel Adorni.

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", señaló.

Según expresó, el problema no radica en una persona en particular, sino en que "las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender". También advirtió que cuando "la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo".

El mensaje de Hebe Casado

Aunque no agregó más comentarios, la publicación de Hebe Casado fue interpretada como un respaldo explícito al diagnóstico realizado por Bullrich sobre el presente del PRO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2070462119317790829&partner=&hide_thread=false Coincido con Esteban https://t.co/EN9KgduR4o — Hebe Casado (@hebesil) June 26, 2026

La vicegobernadora mantiene desde hace meses una postura cercana al gobierno nacional y en distintas oportunidades manifestó diferencias con sectores de la conducción partidaria. Su mensaje se suma ahora al debate que abrió la salida de uno de los dirigentes históricos del espacio fundado por Mauricio Macri.