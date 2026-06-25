25 de junio de 2026
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Jesica Cirio

Una vivienda de Jésica Cirio y Nicolás Trombino fue allanada por la Justicia

Agentes de Gendarmería Nacional hallaron una propiedad donde vive Jésica Cirio con su pareja, Nicolás Trombino. Qué encontraron.

Una vivienda de Jésica Cirio y Nicolás Trombino fue allanada por la Justicia.

Una vivienda de Jésica Cirio y Nicolás Trombino fue allanada por la Justicia.

Por Sitio Andino Política

Efectivos de Gendarmería Nacional hallaron cocaína y armas en el departamento donde actualmente vive la modelo Jésica Cirio con su pareja, Nicolás Trombino, durante el allanamiento que realizaron en los últimos días, luego de difundirse videos donde aparece registrando importantes sumas de dinero en efectivo.

En una propiedad en Palermo, Buenos Aires, los agentes encontraron dos bolsas: una que contenía "tusi" (cocaína rosa) y otra con una sustancia amarronada, que pesaban 0,83 y 1,57 gramos, respectivamente. También hallaron armamento y municiones de distinto calibre.

En concreto, encontraron una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12 mm; una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm; cajas de municiones CBC, calibre 9 mm y 12 mm; y los cargadores de la Glock. Según Noticias Argentinas, la droga era para consumo personal, mientras que las armas estarían registradas a nombre de Trombino.

Jesica cirio tapa
Jésica Cirio.

Jésica Cirio.

Dentro de esta investigación, el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella pidió peritar el celular de Cirio, el cual fue entregado a la Justicia por su abogado Claudio Caffarello.

Investigación contra Jésica Cirio

Este hallazgo constituye una derivación de la causa iniciada por el viaje de Martín Insaurralde a Europa en 2023, cuando era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, ya que el exfuncionario estuvo casado con Cirio - entre 2014 y 2022 - y ahora es investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Recientemente, La Nación reveló videos en los que se observan decenas de fajos de dólares distribuidos en cajones y estanterías dentro de una casa vinculada a la expareja. Las imágenes habrían sido grabadas en 2023 y muestran a la modelo y conductora en un vestidor de una vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente.

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